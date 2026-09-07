Festa sulla spiaggia di Santa Maria del Focallo: nate 112 tartarughe caretta-caretta

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Nate nello scorso fine settimana hanno trovato al strada per immettersi in mare ed iniziare una nuova vita. Dal nido che mamma tartaruga caretta-caretta ha battezzato nello scorso mese di luglio nel tratto di spiaggia di Santa Maria del Focallo, Bandiera Blu 2026, sono emerse le tartarughine. Ad onor del vero non è stata solo una la nificazione avvenuta nella incontaminata spiaggia ispicese nel tratto di fronte a via Laguna di Venezia; in questo fazzoletto di spiaggia sono stati due i nidi sui quali i volontari del WWF hanno destinato le loro attenzione fin dal momento in cui le mamme caretta-caretta hanno deposto le loro uova. La schiusa, fra la gioia dei volontari e di tante persone che hanno assistito all’evento, ha fatto riaffiorare sulla sabbia 81 tartarughine da un nido e 31 da un altro. Complessivamente si sono affacciate alla vita 112 tartarughe. Nonostante il calo dei nidi in questa estate 2026, il fenomeno rimane ed è importante. Il danni del ciclone Harry ha influenzato in maniera negativa la deposizione delle uova da parte delle mamme tartarughe in quanto molti tratti di spiaggia sono stati stravolti. Quest’anno le deposizioni sono state in numero inferiore non solo nel sud-est (che comunque si conferma luogo ideale per nidificare) ma anche in tutta l’isola e nell’intera penisola”.

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