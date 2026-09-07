Controlli a tappeto nella notte: a Santa Croce spunta uno scooter rubato, a Vittoria un coltello

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Controlli intensificati nelle ore serali e notturne da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa, impegnati in una mirata attività di prevenzione e contrasto ai reati contro la persona e contro il patrimonio.

A Santa Croce Camerina i militari della locale Stazione hanno denunciato due persone, un 24enne originario di Vittoria e una donna di 22 anni, entrambi già conosciuti dalle forze dell’ordine. Il giovane, inoltre, era sottoposto all’obbligo di dimora proprio nel comune di Santa Croce Camerina.

L’attenzione dei Carabinieri si è concentrata su un motociclo rinvenuto nei pressi dell’abitazione dei due. Dagli accertamenti è emerso che il mezzo era stato rubato a Ragusa, dove era stato sottratto mentre si trovava parcheggiato sulla pubblica via durante i festeggiamenti in occasione del Santo Patrono San Giovanni.

Il motociclo è stato recuperato dai militari e successivamente restituito al legittimo proprietario, che ne aveva denunciato la sottrazione.

Le immagini delle telecamere al centro degli accertamenti

A rafforzare il quadro investigativo sono state anche le immagini del sistema di videosorveglianza del Comune di Santa Croce Camerina. Le telecamere, nei giorni precedenti al ritrovamento, avrebbero immortalato più volte il motociclo mentre attraversava le strade cittadine.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, alla guida del mezzo sarebbe stato ripreso proprio il 24enne denunciato, mentre la giovane donna lo accompagnava come passeggera. Gli elementi raccolti hanno quindi portato i militari a deferire entrambi all’Autorità Giudiziaria.

Vittoria, 18enne fermato di notte con un coltello da 19 centimetri

Controlli notturni anche a Vittoria, dove i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 18enne, anch’egli già conosciuto dai Carabinieri. Il giovane è stato notato mentre si aggirava nel centro cittadino in piena notte, circostanza che ha spinto i militari a procedere con un controllo.

Durante gli accertamenti il ragazzo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 19 centimetri. L’arma è stata immediatamente sequestrata, mentre per il 18enne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

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