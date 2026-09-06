Modicano di 52 anni fermato con la cocaina: in casa aveva anche 40 mila euro in contanti

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Un controllo nel centro di Modica ha portato all’arresto di un 52enne del posto, gravemente indiziato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, con la collaborazione dei militari della Stazione di Modica, nell’ambito dei servizi intensificati di prevenzione e contrasto al traffico di droga.

Il controllo è scattato nella mattinata, quando una pattuglia ha notato un’auto di colore nero procedere a velocità particolarmente ridotta nei pressi di corso Sandro Pertini. Il comportamento del conducente, apparso guardingo e nervoso durante il controllo, ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti.

La perquisizione del veicolo e della persona ha portato al ritrovamento di circa 60 grammi di cocaina, contenuti in una busta termosaldata. A quel punto i Carabinieri hanno esteso le verifiche all’abitazione dell’uomo.

All’interno della casa sono stati trovati altri 5 grammi di cocaina, suddivisi in sette involucri già predisposti, oltre a 1.300 euro in contanti, un bilancino elettronico, una macchina per il sottovuoto e materiale ritenuto utile al confezionamento dello stupefacente.

Le operazioni sono quindi proseguite in una seconda abitazione nella disponibilità del 52enne, sempre nel territorio di Modica. Ed è qui che i militari hanno trovato la parte più consistente del denaro: 39 mila euro in contanti, accuratamente confezionati in diverse buste termosigillate.

Una somma che, secondo quanto riferito dai Carabinieri, l’uomo avrebbe giustificato come una vincita al Lotto, spiegazione che non è stata ritenuta convincente dagli investigatori.

Nel complesso sono stati quindi sequestrati oltre 40 mila euro in contanti, insieme alla cocaina e al materiale per la pesatura e il confezionamento.

Al termine delle formalità, il 52enne è stato arrestato e condotto nella Casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La vicenda dovrà ora essere valutata nelle successive fasi del procedimento. Per l’uomo, come previsto dalla legge, resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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