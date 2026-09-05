Fiori d’arancio e ladri: mentre si festeggia il matrimonio a Vittoria c’è chi pensa di rubare in casa

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

C’è chi, durante un matrimonio, pensa agli auguri e ai regali e chi, evidentemente, pensa invece a come approfittare dell’assenza dei proprietari. È quanto accaduto ieri sera a Vittoria, dove un topo d’appartamento avrebbe tentato di introdursi in una villa approfittando del fatto che i padroni di casa e i familiari fossero impegnati nei festeggiamenti.

L’uomo avrebbe infatti scavalcato la recinzione della proprietà, con la verosimile intenzione di entrare nell’abitazione e fare man bassa di eventuali oggetti di valore.

Questa volta, però, i familiari degli sposi avevano pensato anche a questo. Conoscendo il rischio che le abitazioni possano diventare un obiettivo proprio durante le occasioni in cui intere famiglie si allontanano da casa per diverse ore, avevano infatti preventivamente chiesto l’intervento di un istituto di vigilanza privata.

A fare la differenza sono state le telecamere di videosorveglianza installate all’interno del giardino. Il sistema ha ripreso la presenza dell’intruso e ha consentito di far scattare immediatamente l’allarme alla vigilanza.

Una pattuglia è quindi arrivata sul posto, ma il presunto ladro, accortosi probabilmente di essere stato scoperto, si è dato alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di origine straniera.

Per fortuna, dunque, quella che avrebbe potuto trasformarsi in una brutta sorpresa al rientro a casa si è conclusa senza che il malintenzionato riuscisse, almeno stando alle prime informazioni, a portare a termine il proprio piano.

Il caso ripropone un fenomeno purtroppo sempre più frequente: le occasioni di festa possono diventare anche occasioni di “lavoro” per i ladri, soprattutto quando è facilmente intuibile che un’abitazione rimarrà vuota per alcune ore. Matrimoni e cerimonie, in particolare, possono fornire indicazioni precise sugli spostamenti di intere famiglie.

Per questo anche nei momenti più belli può essere utile mantenere alta l’attenzione. Telecamere, allarmi e sistemi di vigilanza possono rappresentare un deterrente importante e, come accaduto ieri a Vittoria, permettere di intervenire rapidamente.

Insomma, agli sposi si augura una vita piena di sorprese. Quella arrivata ieri sera a casa, per fortuna, non è riuscita a rovinare la festa.

© Riproduzione riservata