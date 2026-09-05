“Raddoppiati i maltesi residenti nel ragusano”: sono 76…

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

I cittadini maltesi residenti nel ragusano sono più che raddoppiati in tre anni: dai 32 del 2022 ai 76 registrati dall’Istat al 1° gennaio 2025. Certamente l’aumento percentuale, pari al 137,5%, colpisce, ma corrisponde ad appena 44 persone in più. Su 321.300 abitanti, i maltesi rappresentavano lo 0,024% della popolazione provinciale: circa uno ogni 4.200 residenti.

Anche il confronto tra le dimensioni dei territori invita alla prudenza. Malta non è più una piccola realtà demografica rispetto al ragusano. Alla fine del 2025, secondo il National Statistics Office maltese, l’arcipelago contava 588.254 abitanti, contro i 323.144 della provincia di Ragusa al 1° gennaio 2026. Malta ha quindi una popolazione pari a circa 1,8 volte quella del ragusano.

Allargando lo sguardo, la direzione prevalente degli spostamenti appare opposta a quella suggerita dalla notizia. Tra il 2022 e il 2025, secondo le tavole Istat sui trasferimenti di residenza, 555 cittadini maltesi hanno trasferito ufficialmente la residenza in Italia: 103 nel 2022, 127 nel 2023, 153 nel 2024 e 172 nel 2025.Nello stesso quadriennio gli italiani che hanno compiuto il percorso inverso, trasferendosi a Malta, sono stati 4.462: 1.010 nel 2022, 959 nel 2023, 1.523 nel 2024 e 970 nel 2025. In termini assoluti, per ogni maltese arrivato in Italia si contano quindi circa otto italiani partiti per Malta. Il dato del 2025 è ancora provvisorio e il picco del 2024 risente anche delle regolarizzazioni Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero) favorite dalle nuove sanzioni per chi non dichiara il trasferimento all’estero.

La differenza emerge anche considerando i residenti. All’inizio del 2025 i cittadini maltesi presenti in tutta Italia erano 1.022. Gli italiani residenti a Malta, invece, erano 11.165 alla fine del 2024, quasi l’1,9% della popolazione dell’arcipelago. Di questi, 4.360 risultavano iscritti all’Aire attraverso un Comune siciliano. Ciò non significa necessariamente che siano tutti nati o vissuti in Sicilia, ma conferma l’intensità dei legami tra le due isole.

Nel ragusano le presenze maggiori si registrano a Ispica, con 19 residenti maltesi, Ragusa con 18 e Chiaramonte Gulfi con 15. Seguono Pozzallo con 6, Modica con 5 e Giarratana con 4. Le testimonianze raccolte dal Times of Malta indicano tra le ragioni della scelta la tranquillità, gli immobili rurali più accessibili e la possibilità di acquistare case con terreno.

Rimane sconosciuto il numero esatto dei cittadini provenienti dal ragusano che si sono trasferiti a Malta. L’Istat comunica che tra il 2022 e il 2025 sono stati 3.255 gli italiani partiti dalla provincia di Ragusa verso tutti i Paesi esteri, ma le tavole pubbliche non consentono di isolare la destinazione maltese.

© Riproduzione riservata