Un riconoscimento che rafforza il ruolo dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria nella rete oncologica siciliana. L’assessorato regionale della Salute ha individuato la struttura vittoriese tra i centri specialistici per il trattamento del tumore del colon-retto, coinvolgendo in particolare l’Unità operativa complessa di Chirurgia generale, diretta dal dottor Pietro Conti. La decisione punta a inserire l’attività chirurgica […]
Elisoccorso a Modica, bimba trasferita d’urgenza a Messina
03 Set 2026 23:35
MODICA – Momenti di apprensione a Modica per una bambina di un anno e mezzo, trasferita d’urgenza a Messina con l’elisoccorso.
La piccola si trovava ricoverata all’Ospedale Maggiore di Modica quando, a seguito di un improvviso peggioramento delle sue condizioni, i medici hanno disposto il trasferimento in una struttura dotata di assistenza pediatrica specialistica.
È stato quindi attivato l’elisoccorso. L’elicottero sanitario è atterrato nell’area di via Aldo Moro, consentendo di trasferire rapidamente la bambina verso Messina.
La situazione resta delicata e la prognosi è riservata. La comunità modicana segue con apprensione la vicenda, nella speranza che le cure dei sanitari possano consentire alla piccola di superare questo momento difficile.
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