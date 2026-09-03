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Elisoccorso a Modica, bimba trasferita d’urgenza a Messina

03 Set 2026 23:35
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MODICA – Momenti di apprensione a Modica per una bambina di un anno e mezzo, trasferita d’urgenza a Messina con l’elisoccorso.

La piccola si trovava ricoverata all’Ospedale Maggiore di Modica quando, a seguito di un improvviso peggioramento delle sue condizioni, i medici hanno disposto il trasferimento in una struttura dotata di assistenza pediatrica specialistica.

È stato quindi attivato l’elisoccorso. L’elicottero sanitario è atterrato nell’area di via Aldo Moro, consentendo di trasferire rapidamente la bambina verso Messina.

La situazione resta delicata e la prognosi è riservata. La comunità modicana segue con apprensione la vicenda, nella speranza che le cure dei sanitari possano consentire alla piccola di superare questo momento difficile.

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