Ragusa-Modica: la sfida infinita in Serie D dopo 49 anni. Trasferta vietata ai tifosi ospiti

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La sfida infinita ricomincia domenica. Ragusa-Modica, ore 17 all’Aldo Campo, prima giornata del girone I di Serie D. L’orario è stato ufficialmente spostato dopo un accordo tra le due società. Sugli spalti, però, mancherà una parte della partita: la trasferta è stata vietata ai tifosi del Modica. Un ritorno atteso per 49 anni che non potrà dunque essere vissuto da entrambe le tifoserie. Un vero peccato.

Scriviamo quarantanove anni, perché per trovare l’ultimo Ragusa-Modica in Serie D bisogna tornare al 13 febbraio 1977: al Selvaggio finì 0-0. Quella Serie D era, esattamente come oggi, la quarta serie nazionale, alle spalle di A, B e della Serie C allora ancora unica. E fu proprio la stagione in cui il Ragusa vinse il girone e conquistò la storica promozione.

I derby degli anni Settanta sono stati i più sentiti: le due squadre erano sempre fra le prime del girone, i confronti andavano anche al di là della rivalità sportiva. Ma limitarsi a questo significherebbe raccontare soltanto un pezzo della storia.

I primi confronti negli anni Cinquanta

Negli archivi dei campionati siciliani i primi incroci del dopoguerra risalgono al 1949-50, in Seconda Divisione. Il 29 gennaio 1950 il Modica vinse a Ragusa 3-0; il 26 marzo, al ritorno, si impose ancora per 3-2.

L’anno successivo, in Prima Divisione, arrivarono invece due pareggi: Modica-Ragusa 3-3 e Ragusa-Modica 0-0.

Poi quattro stagioni di Promozione

1952-53: Ragusa-Modica 2-1; Modica-Ragusa 2-1.

1953-54: Modica-Ragusa 0-1; Ragusa-Modica 2-1.

1954-55: Ragusa-Modica 0-0; Modica-Ragusa 2-0.

1955-56: Modica-Ragusa 0-0; Ragusa-Modica 0-0.

Sono dunque dodici derby di campionato negli anni Cinquanta. Negli anni Sessanta, invece, dai calendari consultati non risultano incroci di campionato tra le due squadre, che seguirono percorsi differenti.

La Serie D e l’anno della promozione in C

Bisogna arrivare al 1973-74 per ritrovare Ragusa e Modica nello stesso girone, questa volta in Serie D. Il primo confronto finì 1-1 a Ragusa, il ritorno, a Modica, 0-0.

Nel 1974-75 il Ragusa vinse entrambe le partite, 1-0 in casa e 2-1 a Modica. Nel 1975-76 arrivarono ancora due successi esterni: Modica-Ragusa 0-1 e, al ritorno, Ragusa-Modica 1-2. Infine il 1976-77: Modica-Ragusa 1-1 all’andata e Ragusa-Modica 0-0 il 13 febbraio 1977. Poi il Ragusa salì in Serie C e le strade si separarono.

In tutto, otto confronti in Serie D prima di quello di domenica: tre vittorie del Ragusa, una del Modica e quattro pareggi.

Interregionale e Promozione

Il confronto tornò a livello nazionale nel 1985-86, quando la principale categoria dilettantistica si chiamava Campionato Interregionale: Ragusa-Modica 2-0 il 27 ottobre 1985, Modica-Ragusa 2-0 il 16 febbraio 1986.

Poi due stagioni consecutive in Promozione.

1987-88: Modica-Ragusa 1-1; Ragusa-Modica 3-1.

1988-89: Ragusa-Modica 2-0; Modica-Ragusa 0-2.

Il 19 marzo 1989 sembrò chiudersi un capitolo. Ma non fu l’ultimo.

Il derby tornò nel 2012 e nel 2019

Ragusa e Modica si ritrovarono infatti in Eccellenza nel 2011-12. All’andata, l’11 dicembre 2011, finì 0-0. Al ritorno, il 25 aprile 2012, il Ragusa vinse 1-0 a Modica e proprio quel successo gli consegnò matematicamente la promozione in Serie D.

L’ultimo capitolo risale al 2018-19, in Promozione, quando la formazione modicana era denominata New Modica Calcio: il 2 dicembre 2018 New Modica-Ragusa 0-1; il 23 marzo 2019 Ragusa-New Modica 4-1. Il primo risultato è riportato nelle cronache del campionato, il secondo anche in un comunicato della Questura relativo agli episodi avvenuti dopo la gara.



Trenta partite, prima di domenica

Mettendo insieme i risultati dei campionati ricostruiti dal 1949-50 in avanti, compresi i due confronti con il New Modica del 2018-19, si arriva a 30 partite.

Il conto, ricavato direttamente dai risultati, dice:

13 vittorie del Ragusa

6 vittorie del Modica

11 pareggi

34 gol del Ragusa, 25 del Modica

Numeri che raccontano una rivalità lunga più di settant’anni, attraversata da Seconda Divisione, Prima Divisione, Promozione, Serie D, Interregionale ed Eccellenza.

Domenica, però, il dato più suggestivo resta uno: 49 anni dopo in serie D.

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