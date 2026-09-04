Auto bruciata in contrada Serra San Bartolo a Vittoria: la scoperta di un gruppo di ambientalisti in mountain bike

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Una carcassa di auto bruciata è stata rinvenuta da un gruppo di ambientalisti nella zona del parco di Serra San Bartolo, tra Vittoria e Acate.

Il gruppo, uscito in bici e mountain bike per una passeggiata, ha rinvenuto ieri pomeriggio la carcassa dell’auto, completamente carbonizzata e abbandonata. È probabile che non si tratti di un incendio recente. L’auto potrebbe essere rimasta lì per qualche giorno. Resta da capire cosa sia accaduto e perché un’auto bruciata sia stata abbandonata. Gli ambientalisti hanno segnalato l’accaduto ai carabinieri. I militari e gli specialisti potranno risalire al proprietario e capire cosa sia accaduto.

Le uscite in bici si trasformano spesso per questi gruppi in vere e proprie attività di monitoraggio ambientale perché consentono di scoprire, anche casualmente, discariche abusive o altre situazioni di potenziale rischio ambientale.

Durante queste uscite i volontari monitorano il territorio, fotografando e segnalando discariche abusive, rifiuti abbandonati, incendi e altre situazioni di degrado. È quanto accaduto anche nel pomeriggio di ieri.

© Riproduzione riservata