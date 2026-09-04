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Auto bruciata in contrada Serra San Bartolo a Vittoria: la scoperta di un gruppo di ambientalisti in mountain bike

04 Set 2026 09:49
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Una carcassa di auto bruciata è stata rinvenuta da un gruppo di ambientalisti nella zona del parco di Serra San Bartolo, tra Vittoria e Acate.

Il gruppo, uscito in bici e mountain bike per una passeggiata, ha rinvenuto ieri pomeriggio la carcassa dell’auto, completamente carbonizzata e abbandonata. È probabile che non si tratti di un incendio recente. L’auto potrebbe essere rimasta lì per qualche giorno. Resta da capire cosa sia accaduto e perché un’auto bruciata sia stata abbandonata. Gli ambientalisti hanno segnalato l’accaduto ai carabinieri. I militari e gli specialisti potranno risalire al proprietario e capire cosa sia accaduto.

Le uscite in bici si trasformano spesso per questi gruppi in vere e proprie attività di monitoraggio ambientale perché consentono di scoprire, anche casualmente, discariche abusive o altre situazioni di potenziale rischio ambientale.

Durante queste uscite i volontari monitorano il territorio, fotografando e segnalando discariche abusive, rifiuti abbandonati, incendi e altre situazioni di degrado. È quanto accaduto anche nel pomeriggio di ieri.

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