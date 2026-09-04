Un riconoscimento che rafforza il ruolo dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria nella rete oncologica siciliana. L’assessorato regionale della Salute ha individuato la struttura vittoriese tra i centri specialistici per il trattamento del tumore del colon-retto, coinvolgendo in particolare l’Unità operativa complessa di Chirurgia generale, diretta dal dottor Pietro Conti. La decisione punta a inserire l’attività chirurgica […]
Auto bruciata in contrada Serra San Bartolo a Vittoria: la scoperta di un gruppo di ambientalisti in mountain bike
04 Set 2026 09:49
Una carcassa di auto bruciata è stata rinvenuta da un gruppo di ambientalisti nella zona del parco di Serra San Bartolo, tra Vittoria e Acate.
Il gruppo, uscito in bici e mountain bike per una passeggiata, ha rinvenuto ieri pomeriggio la carcassa dell’auto, completamente carbonizzata e abbandonata. È probabile che non si tratti di un incendio recente. L’auto potrebbe essere rimasta lì per qualche giorno. Resta da capire cosa sia accaduto e perché un’auto bruciata sia stata abbandonata. Gli ambientalisti hanno segnalato l’accaduto ai carabinieri. I militari e gli specialisti potranno risalire al proprietario e capire cosa sia accaduto.
Le uscite in bici si trasformano spesso per questi gruppi in vere e proprie attività di monitoraggio ambientale perché consentono di scoprire, anche casualmente, discariche abusive o altre situazioni di potenziale rischio ambientale.
Durante queste uscite i volontari monitorano il territorio, fotografando e segnalando discariche abusive, rifiuti abbandonati, incendi e altre situazioni di degrado. È quanto accaduto anche nel pomeriggio di ieri.
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