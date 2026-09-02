Scicli si accende d’arte: AriArte porta in mostra la poesia di Arianna Paolino

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

AriArte, acronimo di Arianna Paolino, espone da questa sera le sue opere nello spazio della Fondazione Confeserfidi di via Arco Castro nel centro storico di Scicli. Inaugurazione alle 19. La personale rimarrà aperta fino al 15 settembre. Aria Paolino è un’artista visiva ed una illustratrice originaria di Scicli. Le sue opere spaziano dall’iperrealismo iniziale a illustrazioni delicate con toni pastello, ispirate alla natura, al mare e ai sogni. Particolarmente suggestive le sue opere che riescono a catturare il visitatore trasportandolo in una dimensione poetica non facilmente raggiungibile se non opera di un’artista dalla grande sensibilità e dalla sapiente arte della pittura.

© Riproduzione riservata