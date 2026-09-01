Ragusa si tinge di giallo: Livio Frittella presenta “Relazioni causali”, il delitto è in laboratorio

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Ragusa si prepara a vivere una serata all’insegna del mistero, degli enigmi e del giallo classico. Sabato 19 settembre, alle ore 18, la Libreria Ubik Ragusa Centro ospiterà la presentazione di “Relazioni causali – Un giallo in laboratorio”, il nuovo romanzo mystery di Livio Frittella, giornalista del Giornale Radio.

L’appuntamento si terrà nella sede di Corso Vittorio Veneto 144 e vedrà la partecipazione, in qualità di relatrice, di Vicky Di Quattro, direttrice artistica del Teatro Donnafugata. Un incontro che promette di portare il pubblico dentro una storia costruita secondo i meccanismi del giallo classico, tra sospetti, indizi e una verità da scoprire.

Un laboratorio sigillato e un assassino tra i presenti

La premessa del romanzo è quella di un vero e proprio thriller investigativo. Tutto prende forma all’interno di un laboratorio sigillato a causa di una minaccia batteriologica.

È in questo ambiente chiuso e carico di tensione che si verifica una serie di delitti. Il responsabile si nasconde tra le persone presenti e, soprattutto, nessuno può sentirsi al sicuro.

Il colpevole è lì, a pochi passi dalle potenziali vittime. Ma chi è? E quali sono i rapporti che legano tra loro i protagonisti?

“Relazioni causali”, quando il mistero diventa un gioco di deduzione

Il titolo stesso, “Relazioni causali – Un giallo in laboratorio”, richiama uno degli elementi centrali della narrazione: la necessità di mettere in relazione fatti, persone e indizi per arrivare alla soluzione del mistero.

La struttura richiama la tradizione del mystery classico, quella nella quale il lettore è chiamato a osservare ogni dettaglio, seguire gli indizi e provare a individuare il colpevole prima che venga svelato.

L’ambientazione del laboratorio, isolato e sottoposto a un’emergenza batteriologica, aggiunge alla vicenda un ulteriore elemento di tensione: i protagonisti non devono soltanto fare i conti con un assassino, ma anche con una situazione che impedisce loro di allontanarsi.

A Ragusa una serata dedicata al romanzo giallo

La presentazione del libro sarà anche un’occasione per conoscere più da vicino Livio Frittella e il suo lavoro narrativo.

Giornalista del Giornale Radio, Frittella porta a Ragusa una storia nella quale il mistero rappresenta il filo conduttore di una vicenda corale, costruita attorno a una domanda fondamentale: chi sarà la prossima vittima e, soprattutto, chi si nasconde dietro i delitti?

A dialogare con l’autore sarà Vicky Di Quattro, figura di riferimento della scena culturale ragusana e direttrice artistica del Teatro Donnafugata.

L’appuntamento alla Libreria Ubik Ragusa Centro

L’incontro è fissato per sabato 19 settembre alle ore 18 alla Libreria Ubik Ragusa Centro, in Corso Vittorio Veneto 144.

Un appuntamento per gli appassionati del genere giallo e per chi ama le storie nelle quali nulla è quello che sembra e ogni personaggio può nascondere un segreto.

A Ragusa, dunque, il 19 settembre il sipario si alzerà su un laboratorio molto particolare. Un luogo chiuso, una minaccia invisibile, una serie di delitti e un assassino che si nasconde tra i presenti.

E mentre il lettore prova a ricostruire le “relazioni causali”, resta una certezza: il colpevole è nella stanza.

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