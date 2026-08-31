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Scicli si accende d’arte: Ars Iblea porta nove artisti al Brancati
31 Ago 2026 13:22
Appuntamento alle 19 di venerdì 4 settembre con la “Mostra Collettiva di ARS IBLEA”. Ad ospitarla il Movimento Culturale Vitaliano Brancati nella sua sede di via Aleardi a Scicli. In esposizione opere di Rita Albergamo, Emanuele Bellio, Giovanni Bellio, Giuseppe Fratantonio, Giovanni Lissandrello, Silvana Maltese, Jed Smith, Gianluigi Susinno, Agostino Viviani. La presentazione e l’allestimento è a cura di Paolo Nifosì. La mostra potrà essere visitata, nei giorni a seguire dalle ore 17,30 alle 20,30 (tranne i festivi). Giorno 19 settembre alle ore 18,30, sempre al “Brancati”, presentazione del libro “Conversazioni sull’umanità” con Francesco Pira. Dialoghi con Pietro Salvatore Reina, verso un umanesimo digitale. Modera l’incontro Antonio Galuppi.
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