Ragusa si prepara a vivere una nuova stagione universitaria. Nei prossimi anni la città potrebbe vedere crescere in maniera significativa la propria offerta formativa, con tre nuovi percorsi destinati ad aggiungersi a quelli già attivi. Il primo, e certamente il più rilevante per importanza e immediatezza, è Medicina e Chirurgia, che tornerebbe a Ragusa con […]
Scicli balla sulle note di Sinatra e Perez Prado: una notte tutta da vivere
31 Ago 2026 13:32
Appuntamento alle 19 con il concerto dell’Orchestra di Fiati Città di Scicli dal titolo ”Da Frank Sinatra a Perez Prado: viaggio in musica al ritmo latino-americano”. Una serata dalla grande musicalità che sarà di grande successo in uno dei siti più amati della città dove la bellezza della pietra si sposa con l’acustica. I protagonisti della serata saranno i musicisti della nostra città, espressione dell’Associazione Musicale “P. Di Lorenzo Busacca & F. Borrometi” diretti dai maestri Girolamo Manenti e Massimo Piccione. Un appuntamento reso ancora più speciale dalla partecipazione straordinaria della cantante Chiara Provvidenza e dalla conduzione di Francesco Sindoni.
Foto: I Love Scicli
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