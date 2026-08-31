Scicli balla sulle note di Sinatra e Perez Prado: una notte tutta da vivere

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Appuntamento alle 19 con il concerto dell’Orchestra di Fiati Città di Scicli dal titolo ”Da Frank Sinatra a Perez Prado: viaggio in musica al ritmo latino-americano”. Una serata dalla grande musicalità che sarà di grande successo in uno dei siti più amati della città dove la bellezza della pietra si sposa con l’acustica. I protagonisti della serata saranno i musicisti della nostra città, espressione dell’Associazione Musicale “P. Di Lorenzo Busacca & F. Borrometi” diretti dai maestri Girolamo Manenti e Massimo Piccione. Un appuntamento reso ancora più speciale dalla partecipazione straordinaria della cantante Chiara Provvidenza e dalla conduzione di Francesco Sindoni.

Foto: I Love Scicli

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