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Dalla casa al mondo: a Ragusa Ibla una conversazione dedicata a Giuseppe Leone
29 Ago 2026 16:46
Un appuntamento pensato per ripercorrere il percorso di un fotografo capace di raccontare la Sicilia attraverso uno sguardo personale, trasformando luoghi, persone e tradizioni in immagini capaci di oltrepassare i confini dell’Isola.
A confrontarsi sulla sua opera e sul suo percorso saranno Roberto Koch, fotografo, fondatore e direttore di Contrasto, e Carmelo Arezzo, presidente della Fondazione BAPR. A introdurre la conversazione sarà Carmelo Rustico, presidente dell’Associazione Giuseppe Leone.
L’incontro sarà un’occasione per riflettere non soltanto sulla fotografia di Giuseppe Leone, ma anche sul rapporto tra territorio e immagine, tra il luogo da cui nasce uno sguardo e la possibilità che quello stesso sguardo raggiunga un pubblico ben oltre i confini della propria terra.
Un viaggio, dunque, “dalla casa al mondo”, attraverso la fotografia di un autore che ha fatto della Sicilia il punto di partenza del proprio racconto visivo, lasciando una testimonianza significativa del patrimonio umano, culturale e paesaggistico dell’Isola.
L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Associazione Giuseppe Leone.
L’appuntamento è per domenica 30 agosto, alle ore 18.30, al Giardino Ibleo di Ragusa Ibla.
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