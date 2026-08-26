Sesto anno per InCanto Barocco. Scicli torna in vetrina con il festival di musica barocca

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Quattro appuntamenti spalmati nel mese di settembre a partire dalla data del 6 alle 20 nella chiesa di San Bartolomeo con un programma stilato dal Maestro Marcello Giordano Pellegrino che ne è l’ideatore ed il direttore artistico. “E’ un viaggio sonoro tra arte, storia e bellezza che anima i luoghi più evocativi della città, trasformandoli in scenari d’eccezione per concerti di alto profilo artistico – spiega Pellegrino – la sesta edizione in programma quest’anno propone una ricca programmazione dedicata ai grandi maestri del Sei e Settecento europeo, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva che celebra il patrimonio musicale barocco attraverso interpretazioni di prestigio e un dialogo autentico tra musica, architettura e identità culturale”.

Il programma del festival che si concluderà il 27 settembre.

Il 6 settembre nella chiesa di San Bartolomeo il concerto “Sonorità barocche”, alle 20, con Marco D’Avola (organo a canne) e Carmelo Fede (tromba). Il 12 settembre, alle 20:30 nel Santuario Maria SS della Pietà chiesa Santa Maria La Nova appuntamento con “I flauti virtuosi del barocco” con Gioacchino Comparetto (flauto dolce e oboe barocco), Alessandro Nasello (flauto dolce e fagotto barocco) e Basilio Timpanaro (clavicembalo). Il terzo appuntamento è in programma il 19 settembre alle 20 a Palazzo Spadaro con il concerto “…’S’ x 3: Scarlatti, Soler, Seixas’…” e Cipriana Smarandescu al clavicembalo. Ultimo concerto il 27 settembre, alle 20:30

nella Chiesa San Michele Arcangelo; per “Intrecci barocchi” si esibiranno Silvia Di Falco (soprano) ed Angela Ignacchiti (clavicembalo).

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