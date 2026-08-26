È morta a soli quattro anni, a Palermo, per una sospetta difterite, una malattia che in Italia è ormai rarissima e che non causava una vittima da oltre trent’anni. La bambina, Anna Rosa, non era stata vaccinata. La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso e verificare […]
Le opere di Elke Morawski in mostra a Pozzallo
26 Ago 2026 10:06
Una mostra che viene ospitata negli spazi della sala “Meno Assenza” con inaugurazione prevista sabato pomeriggio. Le opere dell’artista potranno essere ammirate fino al prossimo 5 settembre durante gli orari di apertura dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. A presentare la mostra il critico Ignazio Lauretta. Un momento culturale di pregio per un bagaglio di opere che Elke Morawski presenta in una Pozzallo particolarmente vocata alla crescita culturale con momenti di conoscenza che spaziano dall’arte alla musica alla letteratura.
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