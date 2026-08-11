La Neurochirurgia resta a Vittoria: rinnovato l’accordo con il Cannizzaro fino al 2029

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Continuità assistenziale e alta specializzazione restano al centro della collaborazione tra l’ASP di Ragusa e l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania. La convenzione per le prestazioni specialistiche di Neurochirurgia è stata rinnovata fino al 28 aprile 2029, prolungando un percorso avviato nel 2019 e consolidato negli anni a beneficio dei pazienti della provincia di Ragusa.

L’accordo consente alle strutture dell’ASP di poter contare sulle competenze della UOC di Neurochirurgia del “Cannizzaro”, attraverso un modello che combina telemedicina, consulenze in presenza e, nei casi indicati, attività chirurgica direttamente sul territorio.

Neurochirurgia a distanza e consulenze in presenza

Uno degli elementi qualificanti della collaborazione è rappresentato dalla possibilità di effettuare una prima valutazione neurochirurgica a distanza. Le immagini degli esami diagnostici e le informazioni cliniche del paziente possono essere trasmesse agli specialisti del “Cannizzaro”, consentendo di valutare il quadro senza rendere immediatamente necessario lo spostamento del paziente.

Quando il caso richiede invece una valutazione diretta, il neurochirurgo può raggiungere la struttura dell’ASP nella quale il paziente è ricoverato. Un sistema che permette di integrare rapidamente le competenze specialistiche di Catania con la rete ospedaliera della provincia iblea.

Al Guzzardi di Vittoria anche gli interventi chirurgici

La convenzione non si limita alle consulenze. Nei casi previsti dall’accordo è possibile eseguire gli interventi neurochirurgici direttamente all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, con l’équipe specialistica del “Cannizzaro”.

L’attività riguarda in particolare le patologie cranio-encefaliche e vertebrali post-traumatiche urgenti e urgenti differibili. Quando necessario, il percorso comprende anche l’assistenza pre e post-operatoria, supportata dal teleconsulto.

Si tratta di un modello organizzativo che punta quindi a portare la competenza altamente specialistica direttamente all’interno della rete sanitaria territoriale, evitando, quando le condizioni cliniche lo consentono, il trasferimento del paziente fuori provincia.

Nel 2025 eseguiti 39 interventi a Vittoria

I numeri testimoniano il peso concreto della collaborazione. Nel corso del 2025, nell’ambito della convenzione tra ASP di Ragusa e Cannizzaro, sono stati eseguiti all’ospedale Guzzardi di Vittoria 39 interventi chirurgici di Neurochirurgia.

Un dato che fotografa l’attività sviluppata attraverso l’accordo e conferma il ruolo dell’ospedale vittoriese all’interno della rete specialistica.

La proroga fino al 28 aprile 2029 garantisce dunque continuità a una collaborazione che dura da sette anni e che nel tempo ha integrato strumenti tecnologici e presenza specialistica.



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