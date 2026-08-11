Settimana di Ferragosto, ancora sangue sulle strade iblee: grave un 25enne sulla Vittoria-Acate

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È una settimana di Ferragosto segnata da numerosi incidenti stradali nel territorio ibleo. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la Vittoria-Acate, dove un giovane di 25 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a uno scontro.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito particolarmente gravi: dopo i primi soccorsi prestati dal personale del 118 e le cure al Pronto Soccorso di Vittoria, i sanitari hanno disposto il trasferimento in elisoccorso a Messina, dove il 25enne è stato ricoverato con prognosi riservata.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata, la Vittoria-Acate è rimasta bloccata.

Quello di ieri sera è solo l’ultimo episodio di una settimana particolarmente difficile sul fronte della sicurezza stradale. L’aumento del traffico legato alle giornate di Ferragosto, agli spostamenti verso le località balneari e alle numerose iniziative estive rende ancora più delicata la situazione sulle strade della provincia.

Contributo fotografico: Franco Assenza

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