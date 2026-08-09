Inaugurata a Marina di Modica la piccola biblioteca sul mare: libri, comunità e il ricordo di Francesca Di Martino

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un libro preso, un libro lasciato. E un’idea di comunità che prende forma. È stata inaugurata ieri sera, in piazza Mediterraneo a Marina di Modica, la Marina Book Sharing – Little Free Library, un piccolo presidio di cultura aperto a tutti, nato con l’obiettivo di trasformare la lettura in un’occasione di incontro, condivisione e partecipazione.

Una piccola biblioteca davanti al mare, senza tessere, senza orari e senza confini. Un luogo nel quale chiunque potrà prendere un libro, leggerlo, restituirlo oppure lasciarne un altro, facendolo così proseguire nel suo viaggio.

L’inaugurazione è stata una festa di comunità, con la partecipazione delle istituzioni, delle Forze dell’Ordine, del parroco, dei rappresentanti della giuria, delle imprese, dei commercianti e di tanti cittadini che hanno sostenuto il progetto.

Un progetto che ha raccolto un’adesione importante: oltre 70 aziende hanno scelto di sostenerlo, mentre numerosi cittadini hanno donato libri contribuendo anche alla realizzazione del concorso “Dona un Libro con Elaborato d’Autore su Marina di Modica”.

Particolarmente significativo il lavoro della giuria, chiamata a esaminare gli elaborati inediti dedicati a Marina di Modica, raccontata attraverso ricordi, emozioni e storie capaci di restituire il legame profondo tra il territorio e chi lo vive.

Ma la nuova Little Free Library avrà anche un significato che va oltre la semplice promozione della lettura.

Porterà infatti per sempre il nome e il ricordo di Francesca Di Martino, alla quale è stata dedicata la targa collocata sulla struttura.

Un ricordo affidato ai libri e alle generazioni future, con l’idea che la cultura possa diventare anche uno strumento per mantenere viva la memoria delle persone che hanno fatto parte della comunità.

A promuovere il progetto è stato Marcello Sarta, che ha voluto ringraziare quanti hanno contribuito alla sua realizzazione, dalle istituzioni alle aziende, dai commercianti ai cittadini, fino a tutti coloro che hanno semplicemente donato un libro.

Da ieri sera, dunque, Marina di Modica ha un nuovo piccolo luogo d’incontro. Una casetta di libri affacciata sul Mediterraneo che invita a un gesto semplice e antico: prendere un libro e lasciarsi accompagnare dalla sua storia.

Prendi un libro. Leggilo. Restituiscilo. Oppure lasciane un altro.

Perché un libro condiviso, in fondo, non smette mai di appartenere a qualcuno: continua semplicemente il suo viaggio.

© Riproduzione riservata