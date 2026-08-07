Castello di Donnafugata: sarà un agosto all’insegna della cultura. Aperture serali e nuovi orari per accogliere i visitatori

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Il Castello di Donnafugata amplia la propria offerta durante il mese di agosto e si prepara ad accogliere cittadini e turisti con un calendario di aperture straordinarie pensato per favorire la fruizione di uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico e culturale di Ragusa.

In occasione del periodo di maggiore afflusso turistico, il complesso monumentale sarà visitabile con modalità più flessibili, offrendo la possibilità di vivere gli ambienti storici del Castello anche nelle ore serali.

Visite serali al Piano Nobile e al Museo del Costume

Oltre al consueto orario di apertura, fissato dalle 9 alle 19 con permanenza consentita fino alle 19.45, in alcune giornate di agosto sarà possibile accedere agli spazi interni del Piano Nobile e al Museo del Costume anche in fascia serale.

L’apertura prolungata consentirà ai visitatori di ammirare gli ambienti del Castello fino alle 22, con possibilità di permanenza fino alle 22.45. Per questa particolare modalità di visita sarà applicata una tariffa ridotta di 7 euro.

L’opportunità sarà disponibile in tutte le giornate di agosto in cui non sono previsti eventi con occupazione estesa dei cortili e degli spazi del complesso monumentale. Restano escluse le date dell’8, 9, 10, 12, 19, 21 e 29 agosto.

Il Comune precisa che il Parco storico continuerà invece a rispettare il consueto orario di chiusura delle 19.45, in quanto privo di un sistema di illuminazione diffusa che permetta una fruizione serale in condizioni di sicurezza.

Castello aperto anche di lunedì per tutto il mese di agosto

Un’altra importante novità riguarda le aperture straordinarie del lunedì. In via eccezionale, il Castello di Donnafugata resterà aperto anche nelle giornate del 10, 17, 24 e 31 agosto, dalle 9 alle 19.

Una scelta che punta a garantire continuità al servizio proprio nei giorni in cui tradizionalmente il complesso osserva la chiusura settimanale, offrendo ai visitatori un’ulteriore possibilità per organizzare la visita.

Nelle stesse giornate sarà inoltre possibile partecipare agli eventi serali già inseriti nel calendario dell’estate culturale del Castello.

Donnafugata protagonista dell’estate culturale ragusana

L’ampliamento degli orari di apertura si inserisce in un’estate ricca di appuntamenti che vede il Castello di Donnafugata al centro della proposta culturale del territorio.

Nel fine settimana arriverà al momento conclusivo il DonnaFugata Film Festival, manifestazione che trasforma i cortili del Castello in un luogo di incontro tra cinema, arte e spettacolo.

Nei prossimi giorni seguiranno altri appuntamenti dedicati alla musica e al teatro, tra cui i concerti a Lume di Candela, lo spettacolo dedicato a Oscar Wilde curato dalla compagnia G.oD.o.T. e l’ultimo appuntamento con “Sogno d’estate” dell’Orchestra Barocca Siciliana.

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