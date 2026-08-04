Liolà porta il pubblico nell’antica Alessandria d’Egitto con l’egittologo Lorenzo Guardiano

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Un viaggio tra faraoni, biblioteche leggendarie, filosofi e regine che hanno segnato la storia. La rassegna culturale Liolà rinnova uno dei suoi appuntamenti più attesi dedicati all’archeologia e invita il pubblico a immergersi nel fascino dell’antica Alessandria d’Egitto.

Venerdì 7 agosto, alle 21.30, il suggestivo Giardino di Villa Ottaviano, in via Dandolo a Marina di Ragusa, ospiterà la presentazione del volume “Alessandria d’Egitto. Storia di una capitale del mondo antico”, firmato dall’egittologo Lorenzo Guardiano, docente dell’Università degli Studi di Milano.

Un viaggio nella città che cambiò la storia del Mediterraneo

Nel corso della serata, Lorenzo Guardiano dialogherà con Saro Distefano, accompagnando il pubblico alla scoperta di una delle città più straordinarie dell’antichità.

Alessandria d’Egitto sarà raccontata attraverso le sue vicende più affascinanti: dalla fondazione voluta da Alessandro Magno al celebre Faro, una delle sette meraviglie del mondo antico, passando per la dinastia dei Tolomei, la figura di Cleopatra, la filosofa Ipazia e il ruolo della città come centro mondiale della cultura, della scienza e dell’incontro tra civiltà.

Sarà un percorso tra storia, archeologia e divulgazione, capace di far rivivere il fascino di una metropoli che continua ancora oggi a esercitare una straordinaria attrazione su studiosi e appassionati.

Le letture di Benedetto Guardiano arricchiscono l’incontro

A rendere ancora più coinvolgente la serata saranno le letture affidate a Benedetto Guardiano, che accompagneranno il racconto con brani dedicati alla storia e all’identità della città egiziana, contribuendo a creare un’atmosfera immersiva tra memoria e conoscenza.

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