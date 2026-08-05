Dopo lo sciopero dei medici di medicina generale del 31 luglio arriva un primo importante segnale di distensione nella sanità del territorio ragusano. Nel corso dell’incontro svoltosi ieri tra i sindaci della provincia di Ragusa, la Direzione dell’Asp e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei medici di base, sono stati raggiunti alcuni punti condivisi che […]
Necrologi: Giuseppina Antoci
05 Ago 2026 13:18
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