Le Finali Scudetto del Campionato Italiano di Beach Soccer non saranno soltanto un grande evento sportivo, ma anche un’importante occasione per promuovere la cultura della prevenzione. Dal 4 al 9 agosto, presso la Puntocuore Beach Arena – La Lanterna di Scoglitti, l’ASP di Ragusa allestirà uno spazio informativo dedicato alla salute, mettendo a disposizione operatori […]
Necrologi: Maria Gurrieri
03 Ago 2026 09:29
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