Roberto Lipari porta “L’Ultimo spettacolo” a Marina di Modica: giovedì 6 agosto nuovo appuntamento di “In Teatro Aperto”

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MODICA – Sarà Roberto Lipari il protagonista del nuovo appuntamento di “In Teatro Aperto”, la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica che anche quest’anno anima l’estate della Contea. Giovedì 6 agosto, alle 21.45, il palco dell’Auditorium Mediterraneo “Nannino Ragusa” di Marina di Modica accoglierà “L’Ultimo spettacolo”, un monologo esilarante, personale e surreale scritto dallo stesso Lipari insieme a Ignazio Rosato. Un viaggio tra episodi di vita vissuta, dubbi, sogni, riflessioni e contraddizioni della quotidianità, nel quale il pubblico finisce per riconoscere continuamente qualcosa di sé. Uno spettacolo vivo, in continua evoluzione, che replica dopo replica si arricchisce di nuovi riferimenti all’attualità, battute e spunti, rendendo ogni rappresentazione diversa dalla precedente. Comico, autore, attore e conduttore televisivo, Roberto Lipari è oggi una delle voci più riconoscibili della comicità italiana. Il suo stile nasce dall’osservazione della realtà: uno sguardo lucido e mai banale sulla società contemporanea, capace di trasformare i piccoli paradossi della vita in occasioni di riflessione e divertimento. Con un’ironia intelligente, tagliente ma sempre autentica, racconta il presente parlando a generazioni diverse. «Dopo il grande entusiasmo con cui il pubblico ha accolto Roberto Lipari al Teatro Garibaldi lo scorso marzo, siamo felici di ritrovarlo all’interno del cartellone di “In Teatro Aperto” – commentano Maria Monisteri e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – La sua capacità di osservare il presente con ironia, sensibilità e intelligenza trasforma ogni suo spettacolo in un’occasione per sorridere e riflettere. Siamo certi che saprà coinvolgere ancora una volta il pubblico con una serata una serata che divertirà il pubblico offrendo anche tanti spunti di riflessione». La prevendita dei biglietti è attiva al botteghino del Teatro Garibaldi e online sulle piattaforme TicketOne e Ciaotickets. Ad arricchire il programma di “In Teatro Aperto” saranno anche gli appuntamenti dedicati al teatro amatoriale, parte integrante della rassegna e importante occasione per valorizzare il lavoro delle compagnie del territorio. Sabato 8 agosto, alle 21.00, l’Atrio Comunale di Modica ospiterà la Compagnia Teatrale Sipario Blu, diretta da Piero Pisana, con “Caos in sartoria… dal primo all’ultimo bottone”, una commedia brillante costruita su tradimenti, malintesi, colpi di scena e irresistibili equivoci, capace di trascinare il pubblico in un vortice di comicità fino all’ultimo istante. La commedia “I Commedianti: uomini devoti e donne pie”, della Compagnia Teatrale CGS Salvatore Quasimodo, diretta da Nele Pluchino, inizialmente in programma il 1° agosto, è stata invece rinviata a domenica 6 settembre, alle 21.00, sempre all’Atrio Comunale di Modica. I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data. La stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica gode del patrocinio del Comune di Modica, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio di Ragusa, di Banca Agricola Popolare di Sicilia, e ha il supporto dei partner Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Media partner Video Regione. Per informazioni è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica e il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it.

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