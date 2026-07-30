Scicli celebra l’arte con “Mostri e altri Maestri”: protagonisti i grandi del Novecento e la creatività dei bambini

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Un viaggio tra l’arte contemporanea e l’immaginazione infantile, dove i capolavori dei grandi maestri del Novecento dialogano con la spontaneità dei disegni realizzati dai più piccoli. È questo lo spirito di “Mostri e altri Maestri. Tra Fontana, Baj e Accardi”, la nuova mostra inaugurata alla Galleria Quam di Scicli e curata da Antonio Sarnari.

L’esposizione ha aperto le porte con una serata partecipatissima, trasformando gli storici ambienti seicenteschi della galleria in uno spazio vivo, animato da famiglie, appassionati d’arte e soprattutto da tantissimi bambini, autentici protagonisti dell’iniziativa.

Una mostra che mette sullo stesso piano grandi artisti e piccoli creativi

Il progetto si distingue per una formula originale che affianca opere di alcuni dei più importanti protagonisti dell’arte italiana del Novecento ai disegni realizzati da bambini tra i 3 e i 7 anni sul tema dei mostri.

Una scelta che rompe gli schemi tradizionali dell’esposizione artistica e invita il visitatore a riflettere sui molteplici linguaggi dell’espressione creativa, senza distinzione tra artisti affermati e giovani autori.

Durante l’inaugurazione, molti bambini hanno osservato con curiosità le opere dei grandi maestri per poi cercare i propri lavori esposti o realizzare nuovi disegni direttamente negli spazi messi a disposizione dalla galleria.

Due sale dedicate alla fantasia dei più piccoli

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, la Galleria Quam ha allestito due ambienti interamente dedicati alla libera creatività.

Colori a cera, matite e materiali da disegno permettono ai piccoli visitatori di lasciare il proprio “mostro” in mostra anche senza aver preso parte ai laboratori preparatori.

L’esposizione diventa così un progetto in continua evoluzione, destinato ad arricchirsi giorno dopo giorno grazie ai contributi dei bambini che visiteranno la galleria nelle prossime settimane.

Da Fontana a Boetti: un percorso tra i grandi protagonisti dell’arte contemporanea

Il percorso espositivo costruito da Antonio Sarnari accompagna il pubblico attraverso tecniche e linguaggi profondamente diversi.

Dalle celebri sperimentazioni di Lucio Fontana ai décollage di Mimmo Rotella, dagli arazzi di Alighiero Boetti alle cancellature di Emilio Isgrò, fino ai mondi geometrici di Achille Perilli e alle opere di Renato Guttuso, Mario Schifano, Enrico Baj, Carla Accardi, Piero Guccione, Marco Lodola, Giorgio Tentolini, Sandro Bracchitta, Manuela Toselli, Piero Gilardi e Franco Sarnari.

Proprio quest’ultimo viene ricordato anche per il ruolo fondamentale svolto nella crescita culturale del territorio ibleo, contribuendo per decenni alla diffusione dell’arte contemporanea.

La mostra sarà visitabile fino al 5 settembre

“Mostri e altri Maestri” resterà aperta al pubblico fino al 5 settembre, con ingresso gratuito.

Dal 2 al 24 agosto la Galleria Quam osserverà inoltre un orario estivo serale, accogliendo i visitatori dalle 18.30 alle 23.00, offrendo un’importante occasione culturale a residenti e turisti che scelgono Scicli durante l’estate.

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