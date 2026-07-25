Pazienti e operatori senza aria condizionata al Busacca: Marino scrive all’Asp

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SCICLI – Pazienti costretti a sopportare il caldo e operatori sanitari al lavoro in ambienti privi di aria condizionata. È la situazione segnalata al Punto territoriale di emergenza (Pte) dell’ospedale Busacca di Scicli e nella postazione del 118, sulla quale interviene il sindaco Mario Marino.

Il primo cittadino ha infatti chiesto un incontro urgente ai vertici dell’Asp di Ragusa per affrontare i disagi causati dall’assenza di un impianto di climatizzazione funzionante nelle due strutture sanitarie.

Secondo quanto riferito dal sindaco, le segnalazioni ricevute riguardano le difficili condizioni in cui sono costretti a permanere sia i pazienti che si rivolgono al presidio per ricevere assistenza, sia il personale sanitario impegnato quotidianamente nell’attività di emergenza e soccorso.

«Dopo aver appreso dei disagi che pazienti e operatori sanitari stanno vivendo al Pte dell’ospedale Busacca e nella postazione dell’ambulanza del 118 – spiega Marino – ho ritenuto necessario chiedere un confronto urgente con i vertici dell’Asp di Ragusa affinché venga individuata una soluzione nel più breve tempo possibile».

L’obiettivo del sindaco è quello di ottenere il ripristino di un impianto di climatizzazione efficiente che consenta di garantire condizioni adeguate di vivibilità all’interno dei locali, soprattutto in un periodo caratterizzato da temperature elevate.

«Chi è costretto a recarsi in ospedale per ricevere cure e chi vi opera ogni giorno – sottolinea il primo cittadino – deve poter contare su ambienti dignitosi e sicuri. È necessario intervenire con tempestività affinché venga installato o ripristinato un impianto di condizionamento funzionante, evitando che pazienti e operatori debbano continuare a sopportare il caldo».

La richiesta è ora all’attenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, chiamata a rispondere alle criticità segnalate e a individuare una soluzione per il presidio sanitario sciclitano. foto di repertorio

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