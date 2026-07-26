Marina di Ragusa presa d’assalto: spiagge piene già dalla mattina, oltre 33 gradi e tutti in acqua per sfuggire al caldo

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MARINA DI RAGUSA – Chi sperava di trovare un angolo libero in spiaggia arrivando a metà mattinata ha dovuto cambiare programma. Marina di Ragusa è stata letteralmente presa d’assalto in questa domenica di fine luglio, con il litorale invaso da migliaia di bagnanti arrivati fin dalle prime ore del mattino.

Le immagini raccontano meglio di qualsiasi parola una delle giornate più affollate dell’estate: ombrelloni praticamente uno accanto all’altro, spiagge libere trasformate in un mosaico di teli colorati, lidi al completo e centinaia di persone in acqua per trovare sollievo dalla calura.

A favorire il pienone è stato anche il meteo. La giornata è caratterizzata da cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, assenza di precipitazioni e temperature che sulla costa raggiungono i 33 gradi, accompagnate da una leggera ventilazione di scirocco che rende più sopportabile il caldo ma non basta a scoraggiare la corsa verso il mare. Le previsioni indicano condizioni stabili fino a sera, con un clima ideale per trascorrere l’intera giornata in spiaggia.

Così, già prima di mezzogiorno, trovare uno spazio libero sulla sabbia è diventato complicato. Residenti, turisti e visitatori provenienti anche dalle province vicine hanno scelto il litorale ragusano per vivere una domenica all’insegna del mare, trasformando Marina di Ragusa in una grande cartolina estiva.

Il vero protagonista della giornata è stato proprio il mare. Con l’aria rovente, in tantissimi hanno preferito rimanere a lungo in acqua, tra tuffi, nuotate, materassini, canoe, pedalò e tavole da sup. La battigia è un continuo via vai di famiglie con bambini, gruppi di amici e comitive che cercano refrigerio senza allontanarsi troppo dalla riva.

Anche il lungomare è animato come nelle grandi occasioni. Bar, gelaterie, ristoranti e chioschi lavorano senza sosta, mentre passeggiare sul Lungomare Andrea Doria significa attraversare gruppi di vacanzieri con granite in mano, costumi ancora bagnati e la voglia di godersi fino in fondo una domenica d’estate.

Non sono mancati i rallentamenti lungo le principali vie d’accesso alla frazione marinara e la consueta ricerca del parcheggio, con le aree di sosta riempitesi già nelle prime ore della giornata.

Marina di Ragusa è destinata a vivere ancora diverse ore di pienone, fino al tramonto quando in molti sceglieranno di restare sul lungomare per un aperitivo o una passeggiata.

Una scena che ormai è diventata il simbolo dell’estate iblea: spiagge gremite, mare pieno di bagnanti, ombrelloni ovunque e tanta voglia di lasciarsi alle spalle il caldo… direttamente in acqua. Foto da skylinewebcams

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