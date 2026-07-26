Home / Attualità

Ombrelloni e lettini: sulla costa iblea prezzi ancora contenuti. Il confronto dal 2024 al 2026

26 Lug 2026 12:33
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Gli aumenti ci sono, ma non sono generalizzati e diversi stabilimenti hanno mantenuto le vecchie tariffe. Quanto costa oggi una giornata in uno stabilimento balneare della costa ragusana?
Il confronto con le rilevazioni effettuate da ragusaoggi.it nel 2024 e nel 2025 mostra un quadro meno pesante rispetto a quello nazionale. Da Scoglitti a Santa Maria del Focallo, nel 2026, per un ombrellone e due lettini si spendono generalmente tra 15 e 35 euro. A incidere sono soprattutto il mese, la distanza dal mare e il giorno della settimana. Il bilancio è quindi quello di una sostanziale stabilità, con qualche ritocco e diverse offerte nei giorni feriali. Un andamento in controtendenza rispetto al dato nazionale: secondo Altroconsumo, nel 2026 le tariffe dei lidi sono aumentate mediamente del 6 per cento rispetto al 2025 e del 24 per cento in cinque anni. La costa iblea resta tra le meno care, ma permane il problema già segnalato negli anni scorsi: molti stabilimenti descrivono servizi e attrezzature senza pubblicare un listino completo e facilmente consultabile.

Nel 2024 Marina di Ragusa risultava la località più cara. Al Boga Mare una postazione costava tra 25 e 30 euro in giugno e luglio e tra 30 e 35 euro ad agosto. Le tariffe 2026 pubblicate da Laola Beach si collocano praticamente nella stessa fascia: 30 euro per ombrellone e due lettini a luglio e agosto, 35 euro nelle prime due file. Il lettino singolo costa ancora 12 euro a luglio e 15 ad agosto, esattamente come nella rilevazione di due anni fa. Anche al Margarita Beach le tariffe variano secondo fila, durata e periodo, con possibilità di abbonamenti.

A Scoglitti, nel 2024, il Lido Capannina chiedeva da 20 a 30 euro per ombrellone, due lettini e una sdraio. Nel 2025 la spesa settimanale rilevata era di 160 euro, pari a poco meno di 23 euro al giorno. Le offerte pubblicizzate nel 2026 nella località partono da 20 euro nei giorni feriali: anche qui non emerge un rincaro netto rispetto alle due estati precedenti.

A Kaukana, Bagno Maria propone nel 2026 una tariffa articolata in base al giorno: 15 euro dal lunedì al venerdì, 20 il sabato e 25 la domenica. La postazione maxi con quattro lettini costa rispettivamente 40 e 50 euro.

A Pozzallo il Pietrenere Beach era tra i più economici: 20 euro al giorno nel luglio 2024 e 141 euro per una settimana nel 2025, praticamente la stessa cifra giornaliera. Per il 2026 il sito consente la prenotazione, ma non espone un listino completo senza selezionare formula e periodo. Lo stesso avviene per altri stabilimenti, rendendo più difficile un confronto preciso.

A Santa Maria del Focallo, nel 2024 il Lido Otello chiedeva tra 20 e 30 euro secondo la posizione; nel 2025 una settimana costava 140 euro, circa 20 euro al giorno. Per l’estate 2026 è stata pubblicizzata anche una tariffa promozionale di 18 euro per ombrellone e due lettini. Marzà Beach Club, Pesce e Bollicine, Zuma Beach e PazMaya offrono soluzioni differenti, comprese postazioni con palme e gazebo, non sempre direttamente confrontabili con l’ombrellone tradizionale.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it