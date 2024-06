Estate ragusana, prezzi (quasi) invariati per ombrelloni e sdraio nelle spiagge attrezzate

I listini prezzi delle spiagge attrezzate nel ragusano sono in linea con il resto della Sicilia. Da Marina di Ispica a Marina di Acate, la media del costo per lettini e ombrelloni è simile a quella che si registra lungo le coste dell’Isola, regione nella quale Federconsumatori (a Palermo, Catania e Trapani) comunica aumenti fino al 20%. “Nonostante ciò, la Sicilia resta una regione relativamente economica” sostiene l’associazione di consumatori.

A parte poche eccezioni, gli stabilimenti balneari iblei non hanno rialzato i costi per la clientela. A distanza di un anno, Ragusaoggi.it è tornata a monitorare i siti aggiornati dei singoli stabilimenti, simulando varie prenotazioni: la netta maggioranza dei titolari degli impianti non ha seguito la scia dei colleghi di altre province, mantenendo le tariffe di ombrellone e lettini.





Marina di Ragusa e Scoglitti le più care

Ovviamente, Marina di Ragusa conferma di essere la più cara. Il Margarita Beach espone le tariffe dell’estate 2023: 12 euro per mezza giornata in sdraio in prima fila, 18 € per la giornata intera. Ombrellone a 25 e 35 euro, cabina a 15 e 25 €, gazebo a 52 e 78 euro.

L’Ola Beach offre tra giugno e luglio un lettino a 12 euro, 15 € ad agosto.

Lo stesso fa Boga mare, con ombrellone aggiunto nelle prime file il costo sale a 30 euro (2 lettini), 25 euro nelle retrovie. Ad agosto uguale servizio tra i 35 e i 30 euro.

Al Lido Capannina di Scoglitti ombrellone, due lettini e una sdraio tra i 20 (retrovie) e i 30 euro (prime file), senza distinzioni di periodo.

Al Piper di Torre di Mezzo un gazebo con lettone una piazza e mezza e una sdraio è compreso tra i 30 (ultime file) e i 40 euro (prime file), a giugno. Occorrono 10 euro in più a luglio e agosto.





A Pozzallo lo stabilimento meno costoso

Pozzallo: il Pietrenere Beach appare il più economico: per due lettini e ombrellone servono 16 euro a giugno, 20 a luglio, 25 ad agosto.

Per la stessa tipologia di servizio, il Tiki Beach chiede 25 euro a giugno e luglio, 35 ad agosto.

Santa Maria del Focallo: con 20, 22 o 30 euro si noleggiano ombrellone e due lettini al Lido Otello, senza soluzione di continuità.

Più a est, il Marzà Beach Club ha prezzi più alti, in linea con la tipologia delle attrezzature: due lettini e ombrellone-palma tra i 25 e i 35 euro a giugno, i 30 e i 55 € a luglio, 45-60 euro ad agosto. Gazebo a 50 euro (giugno), 55 (luglio), 75 (agosto).

Situazione particolare a Marina di Modica, dove è attesa la riapertura di Lido Sud, lo stabilimento raso al suolo da un incendio a fine gennaio, mentre a due chilometri di distanza l’Oasi Maganuco Beach ha chiuso definitivamente.

© Riproduzione riservata