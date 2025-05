Auto sbanda e cade in un cortile. Incidente autonomo in contrada Palazzola a Scicli

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato in contrada Palazzola, proprio nella parte sommitale della collina che sovrasta il cimitero cittadino. Il giovane, un 27enne di Scicli, è stato trasportato in ospedale al “Maggiore-Nino Baglieri” di Modica per le ferite riportate. Non sono gravi le sue condizioni cliniche.

Sull’auto, un’Alfa Romeo 147,il conducente viaggiava da solo quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, è sbandata ribaltandosi e finendo nel cortile di un’abitazione. Per mera fortuna non è stato un incidente dalle gravi conseguenze cliniche per il giovane e ne per terzi. All’interno del cortile, infatti, non c’era nessuno della famiglia che abita nella casa adiacente. Per rimuovere l’auto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Modica.

