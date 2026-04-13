Incidente mortale alle porte di Pozzallo. Perde la vita Matteo Giacalone appena rientrato da Malta

L’incidente nella mattinata, poco dopo le 8 del mattino mentre il decesso si è verificato alcune ore dopo l’arrivo in ospedale a Modica intorno alle 14 di oggi. L’uomo, Matteo Giacalone di 78 anni, era a bordo di un suo scooter ed era un turista di rientro dall’isola di Malta dove aveva trascorso alcuni giorni di vacanza. L’incidente si è verificato, in contrada “Raganzino”, nella strada che conduce al porto pozzallese in prossimità dell’area in cui atterrano gli elisoccorsi.

Per cause in corso di accertamento il 78enne originario di Mazara del Vallo, nel Trapanese, avrebbe avuto un impatto a bordo del suo mezzo con un Tir alla cui guida c’era un autista originario di Ragusa. Il centauro stava uscendo dalla strada che conduce al porto dopo essere sbarcato dal catamarano mentre il pesante automezzo percorreva la strada in senso inverso poco prima dell’ingresso al porto. Uno scontro violento quello fra i due mezzi.

Il ferito, sbalzato giù dal sellino della moto, è stato trasferito all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica a bordo dell’ambulanza del 118. Stabilizzato già a bordo dell’ambulanza le sue condizioni si sono aggravate dopo alcune orre dall’arrivo in ospedale. La sua morte è avvenuta poco dopo le 14 con i medici che non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Il cadavere, che si trova all’obitorio dell’ospedale modicano, è stato posto in questo tardo pomeriggio alla ricognizione cadaverica da parte del medico necroscopico. I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro dalla Polizia Locale che è titolare dei rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente verificato in un tratto della strada di contrada Raganzino particolarmente trafficata in entrata ed in uscita dal porto pozzallese.

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