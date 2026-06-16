Giuseppe Dierna scomparso da 40 ore. L’appello dei familiari, le ricerche a Comiso e nelle città vicine

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Continuano a Comiso le ricerche di Giuseppe Dierna, l’uomo di 71 anni di cui non si hanno più notizie da domenica sera. L’uomo è stato visto per l’ultima volta durante i festeggiamenti e la processione in onore del Sacro Cuore: poi, improvvisamente, sembra scomparso nel nulla.

Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca.

I familiari e i vicini di casa si sono accorti della sua assenza, lo hanno cercato, inutilmente, per tutta la notte. Si sono recati in chiesa dove lui era solito andare molto spesso. Ma nessuno ha più visto Giuseppe. La denuncia presentata alla Polizia e la Questura ha già fatto partire le ricerche in tutto il centro abitato, soprattutto nel quartiere Sacro Cuore, ma ora le ricerche si sono estese alle città vicine. Si stanno visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per verificare se possano esserci elementi utili.

Qualcuno aveva notato che l’uomo era più assente qualche giorno prima. Potrebbe aver perso l’orientamento trovandosi magari in una situazione di pericolo.

Giuseppe Dierna aveva lavorato come collaboratore scolastico, ma da qualche anno era in pensione. Tantissimi lo conoscevano. Si recava spesso a messa e lo si vedeva spesso per le vie del quartiere per la spesa o le incombenze quotidiane.

Non aveva la patente e non possedeva una vettura.

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