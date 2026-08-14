Qui Ragusa-Qui Marina: vigilia di Ferragosto a due facce, in città la burrasca, sulla costa il bagno a 30 gradi

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

RAGUSA – Una vigilia di Ferragosto a due facce. A pochi chilometri di distanza, nello stesso territorio comunale, sembra di vivere due giornate d’estate completamente diverse: a Ragusa il cielo si è fatto improvvisamente scuro, il vento ha rinforzato e un violento temporale ha investito la città; a Marina di Ragusa, invece, ombrelloni aperti, spiagge affollate e gente tranquillamente in acqua.

È il particolare contrasto raccontato dalle immagini di oggi: sulla città alta la burrasca, sulla costa una giornata pienamente estiva, con il mare che invita ancora al bagno alla vigilia di Ferragosto.

Le condizioni meteorologiche confermano la differenza. A Ragusa alle 14 il termometro segnava 30,6°C, ma con un quadro completamente instabile: temporali e schiarite, 90% di probabilità di precipitazioni, vento da sud-ovest con raffiche fino a 41 km/h e una probabilità di grandine indicata al 30%. Alle 15 la temperatura era scesa a 28,8°C, ancora con temporali e schiarite e una probabilità di precipitazioni del 90%.

Il peggioramento, però, dovrebbe essere destinato a esaurirsi rapidamente. Le previsioni indicano infatti un progressivo miglioramento nel tardo pomeriggio e in serata: alle 18 sono previste nubi sparse e 28,2°C, mentre dalle ore successive dovrebbe tornare il sereno, con temperature in calo verso i 23-25 gradi nella notte.

A Marina il mare resta caldissimo

Completamente diversa la situazione lungo la costa. A Marina di Ragusa prevalgono condizioni decisamente più estive, con temperature intorno ai 33°C e cielo poco nuvoloso. Le previsioni per la fascia costiera indicano infatti una giornata prevalentemente soleggiata, con le eventuali precipitazioni più probabili nelle aree interne e montuose.

E c’è un altro dato che spiega perfettamente le fotografie dalla spiaggia: l’acqua del mare è caldissima. La temperatura superficiale del mare riportata da iLMeteo per l’area è di circa 28,6°C, un valore che rende il bagno particolarmente piacevole anche per chi normalmente entra in acqua con qualche esitazione.

Così, mentre a Ragusa il temporale costringe per qualche ora a cercare riparo, a Marina di Ragusa si continua a prendere il sole e a fare il bagno.

E domani, Ferragosto?

La buona notizia per chi ha programmato il Ferragosto sulla costa è che il tempo dovrebbe migliorare decisamente.

A Ragusa, dopo l’instabilità di oggi, le previsioni indicano per sabato 15 agosto una giornata più tranquilla, con cielo prevalentemente sereno e temperature che dovrebbero raggiungere circa 28-32°C, a seconda del modello meteorologico considerato. WeatherSicily indica una previsione di 22-28°C, mentre iLMeteo porta la massima odierna a 32°C e prevede un netto miglioramento dopo i temporali pomeridiani.

Anche Marina di Ragusa dovrebbe vivere un Ferragosto decisamente estivo: cielo sereno o poco nuvoloso, caldo e condizioni favorevoli soprattutto lungo la costa. Le previsioni di Meteo.it indicano proprio per le aree costiere il prevalere del sole nel pomeriggio, con mari poco mossi o calmi e possibili temporali isolati soprattutto nelle zone interne e montuose.

Insomma, la vigilia di Ferragosto regala ancora una volta una delle caratteristiche più curiose del territorio ibleo: bastano pochi chilometri per passare dalla burrasca alla spiaggia piena di bagnanti.

Oggi Ragusa ha avuto il suo temporale estivo, con vento, nuvole e pioggia. A Marina, invece, il Ferragosto è già cominciato: sole, costume e un mare quasi tropicale. E domani, almeno secondo le previsioni, sarà soprattutto la costa a vivere una giornata da piena estate.

© Riproduzione riservata