Cocaina per 2 milioni di euro in un’abitazione di Ispica: due arresti e 11 chili sequestrati

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Undici chili di cocaina nascosti all’interno di un’abitazione di Ispica, una partita di droga che, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 2 milioni di euro. È il risultato dell’operazione condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Catania che ha portato all’arresto di due uomini di 47 e 49 anni.

L’operazione è scattata dopo che i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania avevano notato movimenti ritenuti sospetti nei pressi di un’abitazione di Ispica. Gli accertamenti e il monitoraggio dell’area avrebbero fatto emergere elementi tali da far ipotizzare che l’immobile potesse essere utilizzato come deposito di sostanze stupefacenti.

A quel punto le Fiamme Gialle hanno effettuato una perquisizione d’iniziativa all’interno dell’abitazione.

I militari hanno trovato i due uomini all’interno della casa e hanno rinvenuto 10 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 11 chilogrammi.

Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione, materiale destinato al taglio e al confezionamento della droga e 2.250 euro in contanti.

Secondo la stima degli investigatori, lo stupefacente, se fosse stato immesso sul mercato, avrebbe potuto generare un giro d’affari di circa 2 milioni di euro.

Per i due è quindi scattato l’arresto in flagranza con l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La cocaina e tutto il materiale rinvenuto sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il Gip del Tribunale di Ragusa ha convalidato gli arresti e il sequestro, disponendo per entrambi gli indagati la custodia cautelare in carcere.

L’operazione ha consentito così di sottrarre al mercato una quantità ingente di cocaina, il cui valore stimato avrebbe raggiunto i due milioni di euro.

Per vedere il video clicca qui: Catania, 11 kg di cocaina sequestrati a Ispica: due arresti

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