Ospedale di Modica: guasto ai condizionatori in Chirurgia. Disagi per i pazienti, installati i condizionatori mobili

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Reparto di Chirurgia dell’ospedale di Modica alle prese con un problema tutt’altro che secondario in queste giornate di caldo intenso. L’impianto di climatizzazione non sta funzionando correttamente e nelle stanze di degenza i pazienti ricoverati stanno vivendo ore di forte disagio, con temperature elevate che rendono ancora più difficile la permanenza in ospedale.

La situazione è stata sottoposta all’attenzione dell’Asp, che ha confermato l’esistenza del problema e ha chiarito che all’origine del disservizio ci sarebbe un guasto al compressore dell’impianto di climatizzazione.

Un guasto di una certa rilevanza, tanto che per la riparazione è stato necessario coinvolgere tecnici specializzati.

Guasto al compressore, tecnici già contattati

Secondo quanto riferito dall’Asp, il problema è già stato preso in carico e sono stati contattati i tecnici incaricati di intervenire sull’impianto.

L’obiettivo è arrivare alla soluzione del guasto entro la prossima settimana. Nel frattempo, però, il reparto non è rimasto completamente privo di sistemi per contrastare il caldo.

Nelle sette stanze arrivano i “pinguini”

Per garantire condizioni ambientali più accettabili ai pazienti, nelle sette stanze della degenza sono stati installati i cosiddetti “pinguini”, ovvero refrigeratori portatili che consentono di abbassare la temperatura degli ambienti in attesa della riparazione definitiva dell’impianto centralizzato.

Si tratta di una soluzione provvisoria, ma necessaria per affrontare l’emergenza e limitare i disagi dei pazienti ricoverati.

Il ricorso ai climatizzatori portatili permette quindi di mantenere operative le stanze già utilizzate e di garantire un minimo di refrigerio durante le giornate caratterizzate dalle temperature elevate.

Due stanze momentaneamente chiuse

Il problema riguarda però anche altre due stanze del reparto, che al momento sono state temporaneamente chiuse.

Anche in questo caso l’obiettivo è riaprirle a breve, attraverso l’installazione dei refrigeratori portatili. Una volta completato questo intervento, anche gli ulteriori posti letto potranno tornare disponibili.

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