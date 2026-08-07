Liste d’attesa sanitarie: l’Asp di Ragusa attiva il nuovo servizio online

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Una nuova procedura per rendere più semplice e veloce l’accesso alle cure specialistiche. A partire da lunedì 10 agosto, i cittadini della provincia di Ragusa potranno presentare online le istanze per l’attivazione dei Percorsi di tutela attraverso il sito dell’Asp di Ragusa, utilizzando le proprie credenziali SPID oppure la Carta d’identità elettronica.

Il nuovo sistema nasce con l’obiettivo di ridurre i tempi di gestione delle richieste, semplificare gli adempimenti burocratici e garantire risposte più rapide a chi si trova ad affrontare il problema delle liste d’attesa per visite specialistiche e prestazioni diagnostiche.

Percorsi di tutela: cosa sono e quando possono essere richiesti

Il Percorso di tutela è uno strumento previsto dalla normativa nazionale e regionale per assicurare ai cittadini il diritto di ottenere una prestazione sanitaria entro i tempi massimi stabiliti in base alla classe di priorità indicata nella prescrizione medica.

La procedura può essere attivata quando una prima visita specialistica o una prima prestazione diagnostica, prenotata attraverso il sistema CUP, viene fissata oltre i limiti temporali previsti.

Si tratta quindi di un meccanismo pensato per intervenire nei casi in cui il cittadino rischia di non ricevere la prestazione nei tempi stabiliti, garantendo una possibile soluzione alternativa attraverso il sistema sanitario.

Chi può presentare la richiesta e quali documenti servono

L’istanza può essere inoltrata dai cittadini residenti nella provincia di Ragusa oppure da soggetti autorizzati come tutori, amministratori di sostegno, caregiver o familiari.

Per facilitare ulteriormente l’accesso al servizio sarà possibile ricevere supporto anche attraverso farmacie e patronati.

Per completare la richiesta sarà necessario avere a disposizione la prescrizione medica con l’indicazione della classe di priorità e la prenotazione effettuata tramite CUP, dalla quale emerga il superamento dei tempi massimi di attesa previsti.

Sono escluse dal Percorso di tutela le visite di controllo e tutte le prestazioni che non rientrano nel Piano nazionale per il governo delle liste di attesa.

Come funziona la nuova procedura digitale dell’Asp di Ragusa

Il cittadino potrà accedere al portale dell’Asp di Ragusa, entrare nella sezione dedicata ai servizi online, autenticarsi tramite SPID o CIE e selezionare il servizio “Percorsi di tutela”.

Dopo la compilazione del modulo e il caricamento della documentazione richiesta, sarà possibile inviare la domanda direttamente online.

Al termine della procedura il sistema rilascerà una ricevuta che certifica l’avvenuta presentazione dell’istanza.

Le richieste saranno poi esaminate dagli uffici competenti e dal Team aziendale incaricato di verificare la completezza della documentazione, il possesso dei requisiti, l’appropriatezza della richiesta e le condizioni necessarie per l’attivazione del percorso.

Soluzioni anche nelle strutture private accreditate

Nel caso in cui l’istanza venga accolta, l’Asp di Ragusa potrà individuare una soluzione assistenziale anche attraverso strutture private accreditate, con costi a carico dell’Azienda sanitaria e con l’eventuale compartecipazione alla spesa prevista dalla normativa per il cittadino.

L’esito della richiesta e le indicazioni relative alla nuova prenotazione saranno comunicati attraverso i recapiti forniti durante la procedura online.

Fase iniziale: resta possibile anche la modalità tradizionale

Durante la prima fase di applicazione del nuovo sistema sarà comunque garantita la possibilità di presentare le istanze anche attraverso le modalità già utilizzate in precedenza.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Asp di Ragusa continuerà a offrire supporto e informazioni ai cittadini che necessitano di assistenza nella presentazione delle richieste.

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