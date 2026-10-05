“100 a Tavola” chiude il tour 2026 a Comiso: cento commensali nel chiostro di San Francesco

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Si è chiusa a Comiso, nella cornice del chiostro di San Francesco all’Immacolata, l’edizione 2026 di “100 a Tavola”, il format che unisce fine dining e valorizzazione di alcuni luoghi particolari della provincia di Ragusa.

Tre le tappe che hanno scandito il tour: Modica, nella strada ai piedi del Duomo di San Giorgio; Ragusa, nelle latomie di Cava Gonfalone; e infine Comiso. Tre scenari molto diversi, scelti per costruire un’esperienza nella quale gastronomia, paesaggio e patrimonio storico diventano parti dello stesso racconto.

A Comiso, cento commensali hanno preso parte alla cena firmata dallo chef Lorenzo Ruta, ospitata negli spazi raccolti del chiostro di San Francesco all’Immacolata. Come nelle precedenti tappe, il menù è stato pensato espressamente per il luogo: questa volta la ricerca gastronomica si è concentrata sulla tradizione del cibo conventuale, reinterpretata dallo chef. A chiudere il percorso un buffet realizzato dal maestro pasticcere Andrea Giannone, costruito attorno a sapori capaci di richiamare la memoria e la tradizione. La serata è stata accompagnata dalla musica e dalla voce di Fiammetta Poidomani.

L’obiettivo di “100 a Tavola” è stato quello di portare il pubblico a vivere in maniera differente luoghi conosciuti o, in alcuni casi, poco frequentati, utilizzando l’enogastronomia come strumento per raccontarne identità e storia. Il tour è stato realizzato anche con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dei Comuni di Modica, Ragusa e Comiso e delle aziende private che hanno aderito al progetto ed è nato su iniziativa di Sun Hub srls e Lorenzo Ruta Ristorante, con la partecipazione di Progetto Duca per la selezione delle proposte beverage abbinate alle degustazioni.

Con la tappa comisana cala il sipario sull’edizione 2026, ma gli organizzatori guardano già al prossimo anno: l’obiettivo per il 2027 è individuare nuovi luoghi della provincia e costruire attorno ad essi altre esperienze gastronomiche inedite.

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