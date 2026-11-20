Aeroporto di Comiso, voli in vendita con un mese di ritardo: chiesto il contratto

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I voli che dovevano decollare dall’aeroporto di Comiso il 25 ottobre sono comparsi sulle piattaforme di prenotazione soltanto ieri, 19 novembre. Quasi un mese di attesa per un servizio pagato con denaro pubblico, che ora apre una domanda semplice: chi risponde del ritardo, e quanto costa al territorio? A sollevare la questione è Stefania Campo, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, che già il 13 ottobre aveva denunciato l’impossibilità di prenotare e che ora annuncia un’interrogazione al presidente della Regione Schifani e all’assessore Aricò per ottenere copia del contratto, lo stato dei pagamenti, le ragioni del rinvio e la durata effettiva del servizio. Chiederà conto anche dei ritardi sui fondi regionali per le ulteriori rotte internazionali affidati alla Camera di commercio del Sud Est Sicilia. «I voli dovevano partire il 25 ottobre, non essere messi in vendita quasi un mese dopo», sintetizza la parlamentare.

Dalle promesse di settembre al rinvio a dicembre

Il 4 settembre il presidente Schifani e l’assessore Aricò, ricorda Campo, avevano annunciato otto frequenze settimanali, con un finanziamento di circa 3 milioni di euro: Napoli, Venezia, Malta e Pisa, due collegamenti a settimana ciascuna. Quei voli, però, nei tempi previsti non sono mai partiti. Il 16 novembre il governo regionale ha riproposto le stesse rotte, con la partenza spostata al 15 dicembre, e solo da ieri i biglietti sono acquistabili.

L’avviso regionale del 15 giugno quantificava il servizio in circa 2 milioni e 940 mila euro, Iva compresa, per una durata da ottobre 2026 a settembre 2027. Se quella scadenza resterà invariata, Comiso rischia di perdere quasi due mesi di collegamenti già finanziati.

Le domande su soldi, penali e responsabilità

Restano dunque aperti diversi interrogativi: se siano già stati fatti pagamenti, se il contratto fosse efficace, se siano previste penali o riduzioni del corrispettivo e, nel caso in cui il calendario sia stato cambiato, con quale provvedimento. C’è poi il nodo delle responsabilità tra Regione, Sac e Aeroitalia: chi doveva completare gli adempimenti e se il problema abbia riguardato gli slot aeroportuali o altri passaggi amministrativi. Il tutto mentre sullo scalo pesa anche la partita della privatizzazione della Sac, già contestata nei giorni scorsi.

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