Comiso, vigilantes di notte in città: la città sorvegliata di notte

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Le ronde notturne dei vigilantes privati a Comiso non sono rimaste sulla carta. Il Comune sta pagando all’istituto di vigilanza «La Sicurezza srl» il servizio di sorveglianza notturna svolto a settembre per rafforzare il controllo del territorio: segno che le pattuglie hanno girato per la città almeno fino alla fine dell’estate.

Il progetto «Mille occhi sulla città»

Il servizio nasce dal progetto «Mille occhi sulla città», di cui avevamo dato conto a marzo. L’idea era affidare a un’azienda autorizzata ronde e controlli serali e notturni nel centro storico, nelle vie principali e in alcune zone scelte di volta in volta, per prevenire furti, rapine e microcriminalità. Allora il Comune aveva previsto 50.000 euro di fondi propri per sei mesi, con l’obiettivo di partire all’inizio di maggio e coprire l’estate.

La domanda aperta

Già in primavera si era parlato di prolungare il servizio anche nei mesi invernali. Se i vigilantes continueranno a girare per Comiso dopo l’estate lo diranno le prossime scelte dell’amministrazione. Intanto la sicurezza resta un tema caldo in città: nelle ultime settimane le guardie giurate private sono intervenute più volte contro i ladri, dai campi fotovoltaici a una villetta dove un intruso è stato bloccato insieme ai carabinieri.

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