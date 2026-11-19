Comiso, Aeroitalia svela giorni e orari dei nuovi voli: ci saranno anche Bologna e Torino. Biglietti già in vendita

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Aeroitalia rafforza la presenza all’aeroporto di Comiso con il posizionamento di un secondo aeromobile e l’avvio di quattro collegamenti annuali: tre nazionali, verso Napoli, Pisa e Venezia Marco Polo, e uno internazionale, verso Malta. I nuovi servizi partono dal 15 dicembre 2026 e i biglietti sono acquistabili da oggi, 19 novembre, sul sito della compagnia, aeroitalia.com.

Dopo l’annuncio della Regione, di cui avevamo già dato conto nel nostro articolo sulle quattro nuove rotte dal 15 dicembre, la compagnia comunica il dettaglio delle frequenze settimanali.

Le frequenze e gli orari

Comiso-Napoli : due frequenze a settimana, martedì e sabato. Andata alle 14:40 con arrivo alle 15:40, ritorno da Napoli alle 16:40 con arrivo a Comiso alle 17:40.

: due frequenze a settimana, martedì e sabato. Andata alle 14:40 con arrivo alle 15:40, ritorno da Napoli alle 16:40 con arrivo a Comiso alle 17:40. Comiso-Malta : tre frequenze, mercoledì, venerdì e domenica. Partenza da Comiso alle 15:00, arrivo a Malta alle 15:50; ritorno alle 16:50, atterraggio a Comiso alle 17:50.

: tre frequenze, mercoledì, venerdì e domenica. Partenza da Comiso alle 15:00, arrivo a Malta alle 15:50; ritorno alle 16:50, atterraggio a Comiso alle 17:50. Comiso-Pisa : due frequenze, giovedì e domenica. Il giovedì si parte alle 12:20 e si arriva alle 14:00, con ritorno da Pisa alle 14:55 e arrivo alle 16:35; la domenica partenza alle 9:40, arrivo alle 11:20, ritorno alle 12:20 e arrivo a Comiso alle 14:00.

: due frequenze, giovedì e domenica. Il giovedì si parte alle 12:20 e si arriva alle 14:00, con ritorno da Pisa alle 14:55 e arrivo alle 16:35; la domenica partenza alle 9:40, arrivo alle 11:20, ritorno alle 12:20 e arrivo a Comiso alle 14:00. Comiso-Venezia Marco Polo: due frequenze, lunedì e venerdì. Il lunedì si parte alle 11:20 e si arriva alle 13:10, con ritorno alle 14:10 e arrivo alle 16:00; il venerdì partenza alle 9:20, arrivo alle 11:10, ritorno alle 12:10 e arrivo a Comiso alle 14:00.

Bologna e Torino per le feste

La rotta Comiso-Bologna sarà operata durante il periodo natalizio, dal 19 dicembre al 5 gennaio, con due frequenze settimanali, martedì e sabato: partenza da Comiso alle 9:20, arrivo a Bologna alle 11:00, ritorno alle 12:00 e arrivo alle 13:40. La compagnia la confermerà poi per tutta la stagione estiva 2027. Durante i ponti invernali e le festività saranno operati anche i collegamenti per Torino, con due frequenze settimanali (giorni ancora da confermare); anche questi saranno ripresi per l’intera Summer Season 2027, a partire da fine marzo.

I voli già attivi su Roma e Milano

Il potenziamento si inserisce in un percorso di crescita già avviato dalla compagnia sullo scalo ragusano. Aeroitalia opera oggi due voli giornalieri tra Comiso e Roma e uno al giorno tra Comiso e Milano Linate; nei prossimi giorni sarà attivata una seconda frequenza giornaliera sulla tratta per Linate. Sul caro voli e sulla richiesta di biglietti per le feste avevamo già scritto in Tornare a Natale costa caro.

Le dichiarazioni

«Il nostro obiettivo è offrire collegamenti stabili, continui e sempre più rispondenti alle esigenze di mobilità del territorio, dei passeggeri leisure e business contribuendo, al tempo stesso, alla crescita dell’accessibilità del Sud-Est siciliano», ha dichiarato Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia.

Per l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò si tratta di «un importante risultato per la mobilità e lo sviluppo economico e turistico della Sicilia sud-orientale». L’assessore sottolinea come il governo regionale, guidato dal presidente Renato Schifani, consideri strategico il rilancio dello scalo di Comiso e giudichi particolarmente significativa la scelta di assicurare collegamenti durante tutto l’anno, «superando la logica della stagionalità».

Dalla Sac, la società che gestisce lo scalo, la presidente Anna Quattrone e l’amministratore delegato Nico Torrisi parlano di «un passo concreto per lo sviluppo dello scalo», reso possibile anche dal sostegno della Regione, e assicurano che la società continuerà a lavorare con istituzioni e vettori per valorizzare il ruolo di Comiso, «in sinergia con Catania». Sul futuro della società avevamo scritto anche in Privatizzazione Sac, quattro offerte per gli aeroporti di Catania e Comiso.

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