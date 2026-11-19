Invidia e pettegolezzo, lo sport più praticato anche in Sicilia: lo psicologo spiega

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TK Anche sì. Diciamolo. Non esistono federazioni, né palestre, né coppe da alzare sul podio, eppure pochi sport contano tanti agonisti quanto l’invidia e il pettegolezzo. Si praticano a ogni latitudine, senza bisogno di divisa, e sono gli unici in cui il doping è legale e la squalifica non arriva mai.

Guardare di traverso

Gli antichi lo sapevano bene. Invidia viene dal latino “invidere”, guardare contro: non guardare, dunque, ma guardare di traverso, con l’occhio storto di chi misura la felicità altrui con il proprio metro e ne esce sempre in svantaggio. Dante punisce gli invidiosi nel Purgatorio facendo loro cucire le palpebre con filo di ferro, perfetto contrappasso: chi ha guardato male il bene altrui non vedrà più nulla.

La psicologia sociale, meno poetica ma non meno spietata, parla di confronto sociale. Leon Festinger notò che ci valutiamo di continuo guardando gli altri, e che la scelta del termine di paragone è già metà del dramma. Non invidiamo mai Napoleone. Invidiamo il collega promosso, la cognata col giardino più verde, il compagno di liceo diventato improvvisamente felice. L’invidia è un sentimento di prossimità: ama il vicinato.

Il pettegolezzo, il fratello che lavora

Il pettegolezzo ne è il fratello operoso, quello che lavora. Lo psicologo evoluzionista Robin Dunbar sostiene che il gossip sia il nostro modo di spulciarci a vicenda, come fanno le scimmie, solo che a noi i pidocchi mancano e le parole abbondano. Parlare degli assenti crea alleanze tra i presenti, stabilisce chi è dentro e chi è fuori, trasmette norme sociali sotto forma di aneddoto. Una funzione nobile, dunque. Peccato che la materia prima sia quasi sempre la disgrazia o la fortuna indebita del prossimo, e che il confine tra informazione e veleno sia sottile quanto un velo di tulle.

La Sicilia e la grammatica della chiacchiera

E la Sicilia? Sarebbe far torto a un’isola intera dire che invidia e chiacchiera siano di casa solo lì: lo sono ovunque. Ma è vero che la Sicilia ha saputo dar loro uno stile, una grammatica, quasi un’estetica. Verga ci ha mostrato la roba che attira rancore e malocchio, Pirandello le maschere che la maldicenza ci cuce addosso, Sciascia i paesi dove tutto si sa e nulla si dice, o forse il contrario.

Il proverbio, poi, è un trattato di psicologia in una riga: meglio invidiati che compatiti. Dove la comunità è stretta, il balcone è un osservatorio e la piazza un tribunale a cielo aperto, la vita altrui diventa il teatro più economico e più frequentato. Con in più una cortesia formale che permette di accoltellare con un sorriso e di chiedere “come sta la mamma?” mentre si prende nota.

Dalla piazza ai social

Oggi, naturalmente, la piazza ha cambiato indirizzo. I social sono il pianerottolo universale: ciascuno espone la vetrina del proprio meglio e ciascuno la osserva dalla propria cucina in disordine. La ricerca psicologica ha studiato anche questo fenomeno, mostrando come il confronto continuo con le vite idealizzate sui social possa ridurre il benessere. Un tempo si invidiava il vicino, ora tremila sconosciuti con l’abbronzatura perfetta. Una sfida impari.

C’è rimedio?

Gli psicologi distinguono l’invidia maligna, che vorrebbe abbassare l’altro, da quella benigna, che si limita a dire: “Anch’io vorrei”. La seconda è una bussola travestita da ferita, perché ci indica con precisione chirurgica ciò che desideriamo davvero. Basta ascoltarla invece di processarla. Quanto al pettegolezzo, una regola semplice: parlare di un assente come se fosse sulla porta. L’elogio, curiosamente, si può pronunciare in qualsiasi circostanza, ma è uno sport assai meno seguito.

Forse la vera medaglia d’oro spetta a chi riesce a gioire del successo altrui senza prendere appunti. Disciplina rarissima, olimpica, senza pubblico. Praticata, si dice, anche in Sicilia. Sottovoce, per non farsi invidiare.

Rubrica dello psicologo a cura di Cesare Ammendola

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