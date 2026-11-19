Emanato il decreto: 6 milioni di euro per le borse di studio degli specializzandi sanitari non medici negli atenei di Palermo, Catania e Messina.
Necrologi: il ringraziamento della famiglia Gravè – Firrincieli
19 Nov 2026 08:54
La famiglia Gravè – Firrincieli ringrazia parenti, amici e quanti hanno dimostrato un sincero affetto e vicinanza per la perdita del caro
Salvatore
Un ringraziamento particolare va al personale del reparto di Medicina Generale dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e agli operatori SAMOT, per le cure prestate e l’umanità dimostrata.
Un sentimento di profonda riconoscenza e gratitudine si rivolge alla Banca M.P.S. di Ragusa, al Panathlon Club di Ragusa, all’associazione Siemu a Peri e al gruppo di camminatori Free Walkers.
Ragusa, 19 novembre 2026 – Carmelo Gulino, piazza Cappuccini 21, tel. 0932 622322
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