Necrologi: il ringraziamento della famiglia Gravè – Firrincieli

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La famiglia Gravè – Firrincieli ringrazia parenti, amici e quanti hanno dimostrato un sincero affetto e vicinanza per la perdita del caro

Salvatore

Un ringraziamento particolare va al personale del reparto di Medicina Generale dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e agli operatori SAMOT, per le cure prestate e l’umanità dimostrata.

Un sentimento di profonda riconoscenza e gratitudine si rivolge alla Banca M.P.S. di Ragusa, al Panathlon Club di Ragusa, all’associazione Siemu a Peri e al gruppo di camminatori Free Walkers.

Ragusa, 19 novembre 2026 – Carmelo Gulino, piazza Cappuccini 21, tel. 0932 622322

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