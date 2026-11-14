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Necrologi: È scomparsa Gianna Gravina

Necrologi: È scomparsa Gianna Gravina

14 Nov 2026 12:20
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Munita dei conforti religiosi è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Gianna Gravina
di anni 47, in Migliore Massimo

Ne danno il triste annuncio il marito, i figli Federico con Sofia, Daniele, Leandro con Nicoletta, le sorelle Mariella e Ketty, i fratelli Tony e Salvatore, i cognati, le cognate, la mamma, i suoceri, gli zii, i cugini, i nipoti ed i parenti tutti.

Le esequie funebri avranno luogo lunedì 16 novembre 2026 alle ore 10.30 nella Chiesa San Domenico Savio, muovendo dalla casa dell’estinta (in auto) in via G. Bennici n. 10.

I familiari ringraziano tutti quelli che vorranno renderle l’ultimo saluto. Si dispensa dalle visite. Non fiori ma opere di bene.

Vittoria, 14 novembre 2026

Imprese Funebri Riunite

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