Avviso del Ministero della Salute del 12 novembre: richiamato il lotto 4406 di pomodoro datterino da 500 grammi, prodotto in uno stabilimento di Vittoria.
Necrologi: È scomparsa Gianna Gravina
14 Nov 2026 12:20
Munita dei conforti religiosi è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari
Gianna Gravina
di anni 47, in Migliore Massimo
Ne danno il triste annuncio il marito, i figli Federico con Sofia, Daniele, Leandro con Nicoletta, le sorelle Mariella e Ketty, i fratelli Tony e Salvatore, i cognati, le cognate, la mamma, i suoceri, gli zii, i cugini, i nipoti ed i parenti tutti.
Le esequie funebri avranno luogo lunedì 16 novembre 2026 alle ore 10.30 nella Chiesa San Domenico Savio, muovendo dalla casa dell’estinta (in auto) in via G. Bennici n. 10.
I familiari ringraziano tutti quelli che vorranno renderle l’ultimo saluto. Si dispensa dalle visite. Non fiori ma opere di bene.
Vittoria, 14 novembre 2026
Imprese Funebri Riunite
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