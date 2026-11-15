Nuova vita per il Faro di Scoglitti che ospita anche il museo del mare. Proposto progetto di recupero

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Rifare il tetto, recuperare gli interni e attrezzare le sale per raccontare la pesca e la vita del porto. È il progetto per il Faro di Scoglitti, la sentinella sul mare che ospita il piccolo Museo del Mare. Per realizzarlo il Comune di Vittoria punta ai fondi regionali destinati ai borghi marinari: il finanziamento è ancora da ottenere.

L’intervento approvato vale 204.120 euro. Oltre alla copertura, prevede il recupero di intonaci, tinteggiature, infissi in legno e pavimentazioni. I bagni saranno adeguati anche per le persone con disabilità.

Nelle sale sono previsti illuminazione, climatizzazione, sistemi antintrusione e videosorveglianza. Il percorso espositivo sarà dedicato alla pesca, alle attività del porto e alle tradizioni marinare, con supporti e luci per le opere. All’esterno troverà posto un pannello informativo a due facce.

Il Museo del Mare fu inaugurato nel 2016 e anche nell’estate 2026 il Faro ha ospitato mostre. Il progetto punta quindi a migliorare un edificio già utilizzato per iniziative culturali.

Circa 152mila euro del costo complessivo riguardano lavori e sicurezza; il resto comprende IVA, spese tecniche, comunicazione e imprevisti. Il Comune cerca la copertura dell’intera spesa attraverso il bando regionale e non ha impegnato fondi propri. L’avvio dei lavori dipenderà dall’ottenimento del contributo.

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