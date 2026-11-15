Modica, una targa per le tre vittime del crollo del 1951: il giorno dopo, i rifiuti

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Ci sono luoghi che custodiscono ferite profonde, pagine dolorose della storia di una comunità che il tempo non può e non deve cancellare. Uno di questi è l’area del ponte Milano-Palermo, nel quartiere Dente, dove il 2 gennaio 1951 un devastante crollo di abitazioni e di un tratto di strada sconvolse la vita di tante famiglie modicane, provocando tre vittime.

A distanza di 75 anni, Modica ha finalmente reso omaggio a quelle vite spezzate con la posa di una targa commemorativa, collocata sabato 14 novembre nel luogo legato a quella terribile tragedia.

Una cerimonia intensa e partecipata, organizzata dall’Associazione Culturale ProModica, con il patrocinio del Comune di Modica, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, familiari delle vittime, cittadini e soprattutto persone che quella drammatica giornata l’hanno vissuta direttamente o ne hanno custodito il ricordo per tutta la vita.

I nomi da non dimenticare sono quelli di Giovanna Salanitro, 57 anni, Carmelo Candiano, di appena 21 mesi, e Giovanni Carpentieri, di 6 anni. Tre esistenze spezzate, tre famiglie segnate da un dolore che ha attraversato le generazioni.

Particolarmente significativa la presenza di coloro che hanno contribuito a mantenere viva la memoria di quei fatti. Sono stati presenti: Carmelo Carpentieri, Guido Candiano, Carmelo Bonomo, Giorgio Scivoletto, Enzo Di Raimondo, Lina Belluardo e Giovanni Amore. Volti, testimonianze e ricordi che rappresentano un patrimonio prezioso per la città.

Tra loro Giovanni Amore, oggi ottantaseienne, che da oltre vent’anni si è battuto affinché quella tragedia non rimanesse dimenticata. Aveva appena dodici anni quando assistette al crollo e ha continuato, negli anni, a chiedere alle istituzioni un segno concreto di riconoscimento.

Significativa anche la testimonianza di Carmelo Carpentieri, sopravvissuto al crollo ma segnato dalla perdita del fratello Giovannino, morto alcuni giorni dopo per le conseguenze delle ferite riportate. Presenti anche Giorgio Scivoletto e Vincenzo Di Raimondo, che hanno contribuito con i loro ricordi a ricostruire quella pagina dolorosa della storia cittadina. Un ricordo particolare è stato rivolto anche a Guido Candiano, legato alla memoria del fratellino Carmelo, e alla documentazione fotografica familiare che ha permesso di riportare alla luce momenti di quella tragedia.

La posa della targa rappresenta così il risultato di un lungo percorso di sensibilizzazione, portato avanti con determinazione da Giovanni Amore e sostenuto dall’Associazione Culturale ProModica, attraverso il suo presidente Fabio Lorefice. Un risultato importante anche sul piano istituzionale: nel febbraio 2026 il Consiglio comunale aveva approvato all’unanimità una mozione che prevedeva la targa commemorativa, una commemorazione annuale e interventi per il recupero e il consolidamento del ponte Milano-Palermo.

Appena 24 ore dopo, l’amara sorpresa

Ma la giornata di memoria e raccoglimento ha lasciato spazio, il mattino successivo, a una scena che ha suscitato indignazione.

Sui social è stata denunciata la presenza di alcuni sacchi di immondizia abbandonati proprio accanto al luogo in cui si era svolta la commemorazione e dove è stata collocata la targa.

Una situazione che ha provocato amarezza, soprattutto per la coincidenza temporale: appena un giorno prima cittadini e istituzioni si erano ritrovati per rendere omaggio alle vittime di una tragedia che ha segnato profondamente Modica.

«Appena 24 ore dopo una giornata dedicata alla memoria, al rispetto e al ricordo, ritrovarsi davanti a uno spettacolo del genere lascia davvero l’amaro in bocca», è il senso della denuncia pubblicata sui social. Da qui un appello semplice ma necessario: «Un po’ di senso civico da parte di tutti!».

Perché la memoria di una città non si custodisce soltanto con le cerimonie, con le targhe e con le parole pronunciate durante le commemorazioni. Si custodisce anche attraverso il rispetto quotidiano dei luoghi, soprattutto di quelli che rappresentano la storia e il dolore di un’intera comunità.

La targa appena collocata vuole essere un segno permanente affinché le nuove generazioni conoscano quanto accaduto quel 2 gennaio 1951. Ma quel segno merita attenzione, rispetto e cura.

Modica non dimentica. E non dovrebbe dimenticare che il rispetto per chi non c’è più comincia anche dai gesti di civiltà di chi oggi vive la città.

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it