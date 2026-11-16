Modica, la Misericordia insegna a neo mamme e papà come affrontare le emergenze dei bimbi

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Come prevenire gli incidenti nei primi anni di vita e come comportarsi quando un neonato o un bambino ha bisogno di soccorso. Sono stati i temi dell’incontro organizzato sabato mattina dalla Misericordia di Modica nei locali messi a disposizione da una farmacia di Modica Alta.

All’iniziativa di sensibilizzazione e formazione hanno partecipato neo mamme, neo papà e coppie in attesa di un figlio, interessati ad approfondire la prevenzione degli incidenti in età pediatrica e la gestione delle emergenze sanitarie che possono riguardare neonati e bambini.

Un’occasione, sottolinea la confraternita, per informare e dare indicazioni utili ad affrontare situazioni che, soprattutto nei primi mesi di vita, sono spesso fonte di apprensione per i genitori.

L’incontro rientra nell’attività di prevenzione e formazione che la Misericordia di Modica porta avanti sul territorio, come i corsi di primo soccorso per gli studenti del Galilei-Campailla, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini. Per la confraternita, la diffusione della cultura del primo soccorso e la conoscenza delle procedure corrette sono strumenti fondamentali per intervenire in tempo, soprattutto quando sono coinvolti neonati e bambini.

L’iniziativa, conclude la Misericordia, conferma l’importanza della collaborazione tra associazioni, attività del territorio e cittadini per diffondere una cultura della sicurezza, perché ogni genitore possa sentirsi più preparato davanti a un’emergenza sanitaria pediatrica.

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