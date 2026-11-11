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Modica, la Misericordia insegna il primo soccorso a 64 studenti del Galilei-Campailla

Modica, la Misericordia insegna il primo soccorso a 64 studenti del Galilei-Campailla

11 Nov 2026 09:39
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Il primo soccorso entra in classe al Galilei-Campailla di Modica. Ieri la Misericordia di Modica e l’istituto superiore hanno firmato la convenzione per il «Corso di Primo Soccorso», un percorso di Formazione Scuola-Lavoro (ex Pcto).

Il corso durerà 10 ore e si terrà al Liceo Scientifico di Modica. Coinvolgerà 64 studenti del potenziamento di Biologia e della curvatura biomedica, delle tre annualità, divisi in tre gruppi: ognuno seguirà tre incontri tra teoria ed esercitazioni pratiche. Il primo ciclo partirà il 27 novembre. Gli studenti potranno acquisire crediti formativi utili anche per le facoltà sanitarie, grazie alla società scientifica Nrc a cui la Misericordia è affiliata.

Il contributo della scuola

L’istituto riconoscerà alla Misericordia un contributo economico, che sarà interamente destinato all’acquisto di uno strumento didattico per l’addestramento alle manovre di primo soccorso. L’iniziativa rientra nel protocollo d’intesa tra l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e la Federazione regionale delle Misericordie.

Alla firma erano presenti la professoressa Annamaria Garofalo, referente e tutor del progetto, il dirigente scolastico Rosario Palumbo Piccionello e Angelo Gugliotta, governatore della Misericordia di Modica.

«Portare la cultura del primo soccorso tra i giovani significa investire concretamente sulla sicurezza della nostra comunità – spiegano dalla Misericordia –. Insegnare ai ragazzi le manovre di primo soccorso significa trasmettere non soltanto conoscenze tecniche, ma soprattutto il valore della solidarietà, della responsabilità e dell’attenzione verso il prossimo».

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.