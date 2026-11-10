Caccia, riapre la stagione: nel Ragusano lepri contate e riserve vietate

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Dopo lo stop deciso dal Tar, in Sicilia si torna a cacciare. L’assessorato regionale dell’Agricoltura ha firmato il decreto n. 282 del 10 novembre che approva il nuovo calendario venatorio 2026/2027, adottato con il parere positivo dell’Ispra.

Le regole nel Ragusano

Il calendario fissa anche le quote per la provincia di Ragusa. Per la lepre italica sono previsti 16 capi nell’Atc Rg1, nei comuni di Ragusa, Modica e Giarratana, nell’area compresa tra la Sp 59 e la Ss 194 a est del sito del fiume Irminio, e 12 capi nell’Atc Rg2, nel comune di Modica. Per il coniglio selvatico, in entrambi gli Atc iblei, il limite è di 3 capi al giorno e 15 a stagione.

Restano precluse alla caccia le riserve naturali del Pino d’Aleppo e della Macchia foresta del fiume Irminio, oltre all’ex riserva dei Pantani della Sicilia sud-orientale nel territorio di Ispica.

Le reazioni

«Riapriamo la caccia nel pieno rispetto delle prescrizioni ambientali, nell’interesse dei cittadini e del territorio siciliano», dice l’assessore regionale Luca Sammartino. Soddisfatto il deputato regionale ibleo Carlo Auteri, della Lega: «I cacciatori siciliani meritano rispetto e soprattutto regole chiare. Non è accettabile che ogni stagione venatoria sia accompagnata da incertezze che rendono difficile programmare un’attività esercitata nel rispetto della legge».

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