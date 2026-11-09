Venerdì 13 novembre glicemia gratuita al Pta di Comiso, sabato 14 presidio diabetologico all'ingresso del Giovanni Paolo II di Ragusa, con il test dell'emoglobina glicata per chi è a rischio.
Diabete, glicemia gratis a Comiso e presidio al Giovanni Paolo II di Ragusa
09 Nov 2026 16:51
In occasione della Giornata mondiale del diabete, che si celebra il 14 novembre, l’Asp di Ragusa organizza due appuntamenti aperti a tutti, a Comiso e a Ragusa, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della diagnosi precoce, sulla conoscenza dei fattori di rischio e sui corretti stili di vita.
Si comincia venerdì 13 novembre, dalle 8 alle 13, al Pta dell’ospedale “Regina Margherita” di Comiso. Chiunque potrà misurare gratuitamente la glicemia e ricevere informazioni e consulenze infermieristiche; è previsto anche un breve counseling diabetologico, a discrezione dell’équipe sanitaria.
Sabato 14 novembre, dalle 9 alle 13, all’ingresso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa sarà allestito un presidio diabetologico. Medici e operatori sanitari distribuiranno materiale informativo, daranno indicazioni sulla prevenzione e consulenze qualificate e valuteranno il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. A chi risulterà a rischio sarà offerta anche la possibilità di fare gratuitamente il dosaggio dell’emoglobina glicata (HbA1c).
«Il diabete può svilupparsi senza sintomi evidenti, ma le sue conseguenze possono essere gravi – sottolinea il direttore sanitario dell’Asp di Ragusa, Sara Lanza –. Per questo lo screening rappresenta un’opportunità preziosa per individuare precocemente eventuali alterazioni e riconoscere i soggetti a rischio. Un monitoraggio costante e una diagnosi tempestiva permettono di intervenire prima che insorgano complicanze. Il nostro obiettivo è avvicinare sempre più cittadini alla prevenzione, trasformando la consapevolezza in un’attenzione concreta alla propria salute».
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