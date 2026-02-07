Modica, screening sul diabete all’Istituto “Principe Grimaldi”: giovani protagonisti della prevenzione

Un’importante iniziativa di prevenzione si è svolta presso la sezione “alberghiero” dell’Istituto Professionale Principe Grimaldi di Modica, grazie all’impegno del Lions Club di Modica, presieduto da Sonia Calabrese. Lo screening sul diabete ha coinvolto gli studenti delle quarte e quinte classi, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui rischi legati a una cattiva alimentazione e alla sindrome metabolica, possibile precursore della malattia.

I test sono stati effettuati dai soci medici del Lions Club, Laura Pisana, Giovanni Ruta, Salvatore Tiralongo e Claudia Scollo, coadiuvati da Giuseppe Mazza. Al termine dello screening si è svolta una conferenza rivolta agli studenti sulla corretta alimentazione e l’adozione di stili di vita salutari, tematiche fondamentali nella prevenzione del diabete giovanile.

I risultati dello screening sono stati confortanti: la maggioranza degli studenti è risultata negativa. Gli studenti con indice glicemico elevato sono stati invitati a sottoporsi a controlli specifici con i propri medici di famiglia.

© Riproduzione riservata