Scenari Modica 2026 si presenta alla città: anteprima tra arte, musica e teatro davanti al Teatro Garibaldi

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Modica si prepara ad accogliere la V edizione di Scenari, il festival letterario che negli anni è diventato uno dei punti di riferimento culturali del territorio. L’edizione 2026 sarà presentata ufficialmente alla città sabato 20 giugno, alle 21, con un evento che trasformerà corso Umberto, davanti al Teatro Garibaldi, in un vero e proprio spazio scenico a cielo aperto.

La scelta della location non è casuale: la direzione artistica del festival, guidata da Piera Ficili insieme al sovrintendente della Fondazione Garibaldi Tonino Cannata, ha voluto individuare proprio il cuore storico e culturale della città come luogo simbolico per il “battesimo” della nuova edizione. La platea sarà infatti allestita lungo il tratto di corso Umberto antistante il teatro, che diventerà fondale naturale della serata grazie alla sua facciata illuminata.

Un evento pensato per unire linguaggi artistici diversi e per celebrare il legame tra il festival e la città. La serata sarà gratuita e aperta a tutti, come da tradizione di Scenari, e coinvolgerà istituzioni, partner economici e cittadini in un momento condiviso che segna l’avvio del nuovo percorso culturale.

“Sabato 20 giugno sarà una serata dedicata alla musica, alla recitazione, al canto e alla rappresentazione teatrale”, spiega la direttrice artistica Piera Ficili. “Abbiamo costruito questo appuntamento insieme al sovrintendente della Fondazione Garibaldi, Tonino Cannata, con cui portiamo avanti un percorso di collaborazione e condivisione. Sarà un’occasione per valorizzare il talento artistico della città e dei suoi protagonisti”.

L’evento di anteprima anticipa ufficialmente il programma della V edizione del festival, che prenderà il via nei giorni successivi. Il primo appuntamento della rassegna è fissato per giovedì 25 giugno alle 21, sulla scalinata di San Giorgio, con lo scrittore francese Emmanuel Carrère che presenterà il suo ultimo libro Kolkhoz, dando così il via al calendario degli incontri letterari che animeranno Modica per tutto il mese.

Con questa anteprima nel cuore della città, Scenari conferma la propria vocazione: mettere in dialogo letteratura, arti e spazio urbano, trasformando Modica in un palcoscenico diffuso dove i libri diventano esperienza condivisa e la città stessa si fa racconto.

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